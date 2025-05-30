На курорте «Архыз» проведут летний фестиваль электронной музыки

На всесезонном горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в начале июля проведут летний фестиваль электронной музыки ТЕХНОТАU JAI («Технотау джай»). На высокогорных площадках курорта выступят почти 40 артистов.

«ТЕХНОТАU JAI — это высокогорный летний фестиваль электронной музыки и горной кавказской культуры. Это не просто фестиваль — это воплощение лета, которое на карачаевском языке мы называем JAI [джай]. Если вам откликается стиль жизни на стыке технологий и традиций, если вам близки горы, скорость, свобода и музыка — вам нужно быть здесь. Курорт „Архыз“ ждет вас! Внизу шумят города. У нас шумит бит», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Выступления музыкантов и диджейские сеты будут проходить с 3 по 5 июля на двух сценах: на верхней станции канатной дороги «Союз» и на выкате южного склона трассы «Восток-1» на высоте 2 550 метров над уровнем моря.

В программу включены выступления 37 российских и зарубежных артистов. Хедлайнеры фестиваля — Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид.

Предстоящий музыкальный праздник станет продолжением зимнего фестиваля электронной музыки «Технотау», проходившего на «Архызе» с 30 декабря по 2 января и собравшего более 27 тысяч человек.