Эстонцы образовали огромные очереди у границы с Россией, чтобы закупиться в стране дешевыми товарами. На пограничном переходе Нарва даже появилась услуга ожидания в очереди, которая обойдется около 10 евро (887 рублей) за час.

Целью массовых поездок стали недорогие продукты питания и техника в российских магазинах. При этом после покупки необходимых вещей в России далеко не каждого пропустят с ними обратно — многие предметы конфискуются эстонскими пограничниками. Из-за этого путешественникам приходится срывать бирки с новой одежды и делать фотографии на недавно запакованные телефоны, чтобы те казались уже использованными.

На фоне происходящего глава Министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Игорь Таро призвал закрыть границу с РФ, как ранее поступила Финляндия.

Эстония пригрозила установить буи в своих водах для борьбы с мигрантами из РФ

Эстония пригрозила установкой навигационных буев в своих территориальных водах на реке Нарве для борьбы с незаконно проникающими в прибалтийскую республику россиянами.

«В настоящее время нет двустороннего соглашения, которое позволило бы разместить все буи в воде. Эстония представила свои предложения России. (…) Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах», – Игорь Таро, глава МВД Эстонии.

Еще в октябре 2024 года Министерство иностранных дел страны вручило ноту протеста Москве из-за удаления 25 буев российскими пограничниками. В тот раз Таллин пообещал установить буи с лезвиями, которые позволили бы бороться с незаконными мигрантами. Если лодка наткнется на подобное устройство в воде, от нее почти ничего не останется, сообщил замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

По его словам, в летнее время эстонские пограничники часто ловят российских граждан, нелегально проникнувших на территорию Эстонии вплавь по Нарве. «В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — подчеркнул Коммусаар.

Тысячи туристов из Евросоюза едут в Россию вопреки санкциям

Более 21 тысячи туристов из стран Европейского союза (ЕС) выбирают Россию для отдыха вопреки западным санкциям.

За первый квартал этого года более семи тысяч немецких путешественников посетили Россию. На втором месте оказалась Эстония — 2,8 тысячи граждан прибалтийской республики посетили РФ в 2025 году.

Третье место заняли туристы из Польши — 2,2 тысячи путешественников прибыли в Россию оттуда. В пятерку европейских стран по числу визитов также вошли Латвия (1,9 тысячи туристов) и Италия (1,7 тысячи).