Летние фестивали Чувашии в 2025 году

Чувашия в этом году отметит 105-летие. К этой дате приурочены национальные праздники и культурные события, в том числе состоится Акатуй, начнется фестиваль современной музыки народов России, соберутся лучшие мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные коллективы страны. Пройдут также масштабные реконструкции. Основные мероприятия, которые пройдут в Чувашии летом, собрали в нашей подборке.

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Музыкальные события

Фестиваль «Ясна музыка»

Когда: 11 июня.

11 июня. Где: Красная площадь в Чебоксарах.

Четвертый фестиваль "Ясна музыка" пройдет в этом году в статусе международного. Объединяющей темой выбрали традиции гостеприимства в фольклорном и современном звучании. Гала-концерт состоится на Красной площади.

Музыка при свечах

Когда: 19 июня.

19 июня. Где: Чувашская государственная филармония.

Струнный оркестр СGM orchestra продолжит знакомить с творчеством итальянского композитора Людовико Эйнауди. В программу включены популярные пьесы, саундтреки к фильмам. Для создания особой атмосферы на сцене зажгут тысячу свечей.

Летние музыкальные вечера

Когда: июль — август.

июль — август. Где: Чувашский государственный театр оперы и балета.

На время отпуска труппы впервые запускается музыкальный проект "Летние вечера в театре "Волга Опера". В афишу включили вокальные и инструментальные вечера в академическом жанре. В частности, 2 июля состоится концерт фортепианной музыки, 10 июля пройдет вечер романсов, 16 июля выступят солисты Московского театра оперетты, 14 августа приглашают поклонников французской музыки.

К 105-летию Чувашии

Музыкальная карта России

Когда: 24 июня.

24 июня. Где: Музей вышитой карты России.

С новой увертюры по мотивам чувашской тематики стартует проект "Современная музыкальная карта России". Произведение композитора Дмитрия Теттеля прозвучит в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной. После Чебоксар музыкальную эстафету подхватят другие регионы, где будут представлены современные хоровые и инструментальные сочинения на основе традиционного материала с использованием народных инструментов. Музыкальные "визитки" отразят специфику, самобытность и историю регионов.

«Родники России»

Когда: 23–24 июня.

23–24 июня. Где: Чебоксары, Ядринский округ.

Частью празднования Дня Республики стал Всероссийский фестиваль народного творчества "Родники России". Лучшие творческие коллективы представят обрядовую культуру и фольклорные традиции своего народа. В этом году фестиваль состоится в 33-й раз, уже поступили заявки из 10 регионов.

«Русь мастеровая»

Когда: 23–24 июня.

23–24 июня. Где: Чебоксары, Красная площадь.

Уникальностью Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства "Русь мастеровая" является соревнование на глазах у зрителей: жители и гости республики смогут понаблюдать, как рождаются шедевры. Созданные работы будут оценивать по 15 номинациям. В этом году ожидается участие мастеров из 18 регионов, тематика для творчества — 80-летие Победы.

Всечувашский Акатуй

Когда: 24 июня.

24 июня. Где: Чебоксары.

Особенности национальной культуры и древние традиции чувашского народа будут представлены во всем многообразии на всечувашском Акатуе. Съедутся народные коллективы со всех округов республики и из регионов, где проживают чуваши. Акатуй — один из значимых старинных праздников, чуваши его отмечают после окончания посевной. В этот день поют, танцуют, проводят различные состязания, готовят национальные блюда.

Конные бега

Когда: 24 июня.

24 июня. Где: Новочебоксарск.

В третий раз в республике пройдут конные бега на кубок главы Чувашии, объединив спорт и культуру. Зрители увидят самых быстрых скакунов республики и не только. Соревнования пройдут по пяти номинациям в забегах на 1 600 и 2 400 м. Такжесостоятся мастер-классы.

Фестиваль «Зеленое золото России»

Когда: 12–19 июля.

12–19 июля. Где: Чебоксары.

Всероссийский фестиваль "Зеленое золото России" в четвертый раз встретит хмелеводов, производителей и гостей со всей страны. Готовятся новые концепции, которые сделают культурно-развлекательную часть более насыщенной и интересной, с акцентом на хмелеводстве, важной части аграрной культуры Чувашии. Участники познакомятся с отечественными брендами напитков и фермерской продукцией. Хедлайнером станет группа "Мираж". На деловой программе с участием федеральных экспертов обсудят актуальные вопросы развития отрасли.

Реконструкции

«На рубеже»

Когда: 18–20 июля.

Где: мемориал Строителям безмолвных рубежей, Козловский округ.

Всероссийский военно-исторический фестиваль "На рубеже" состоится в Чувашии в четвертый раз и будет посвящен 80-летию Победы. Ожидаются представители военно-исторических клубов и поисковых отрядов из разных регионов страны. На фестивале обустроят походный военный лагерь, будут работать тематические фотозоны и интерактивные исторические площадки, состоится выставка ретроавтомобилей. Желающие смогут пройти курс молодого бойца. Центральным событием станет военно-историческая реконструкция, которая состоится 19 июля. Будет показано одно из сражений времен Великой Отечественной войны, в котором отличились уроженцы Чувашии.

Ретроспектива «Счастье на Волге»

Когда: 17 августа.

17 августа. Где: Чебоксары.

В Чебоксарах в день 556-летия города впервые состоится ретроспектива "Счастье на Волге". Чувашская столица погрузится в эпоху 1950–1960-х годов. Атмосферу послевоенного периода воссоздадут на основе сохранившихся фотографий тех лет. В частности, в историческую часть вернется фонтан, который работал в советское время. Чебоксарцев и гостей города ждут в одежде в ретростиле, а самые смелые смогут принять участие в дефиле и танцах.