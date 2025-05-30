Продажи туров по России на предстоящее лето снизились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В конце мая в среднем по внутреннему рынку аналитики АТОР фиксируют общее снижение объема проданных туров на 10-15% по сравнению с летом прошлого года. Основной фактор, влияющий на наблюдаемый спад, - временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Если исключить из расчета весь Краснодарский край, другие курорты которого также показывают снижение количества бронирований, то прирост продаж составил бы плюс 14% год к году. К началу лета туроператоры реализовали около 46% всех летних туров - в прошлом году было 60%. Как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, остальные туристы будут принимать решение о поездке уже в ходе сезона, исходя из ряда факторов.

"Во-первых, возможности открытия пляжей Анапы в течение лета, во-вторых - загрузки номерного фонда на других курортах России и соответствующего уровня цен. <…> В целом в 2025 году будет хорошим результатом достичь прошлогодних показателей или немного превысить их. В случае открытия пляжей Анапы в июле можно предварительно прогнозировать общий летний прирост на уровне около 8%", - объяснил эксперт.

По данным АТОР, самыми популярными внутренними направлениями на лето стали Краснодарский край (39%), Крым (17%), Кавказские Минеральные Воды (13%), Санкт-Петербург (6%) и Подмосковье (4,3%). Также в топ-10 вошли Москва, Калининградская область, Дагестан и Северный Кавказ, Алтай. В структуре продаж летних туров в Краснодарский край лидирует Сочи (около 60%), далее идут Геленджик (19%), Анапа (12%) и Туапсе (6%).

Азовское побережье стало единственным курортным кластером на Кубани, который нарастил объем бронирований - у разных компаний прирост продаж составляет от 20% до 100%. Спрос на туры в Крым вырос на 40% за год, в Дагестан - на 67-80%, на речные круизы - на 15-20%. Средние чеки на летние туры по России с перелетом за год выросли на 15-21% год к году, рассказали в ассоциации.