Что ждать туристам от отдыха летом в Великом Новгороде

Великий Новгород в июне этого года станет центром притяжения любителей не только культуры и искусства, но и хорошей еды. Город готовится принять сразу несколько крупных мероприятий, каждое из которых обещает подарить незабываемые впечатления.

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Кино, музыка и образование

Начало лета Великий Новгород уже традиционно встречает фестивалем молодого кино "Новое движение". В первые дни лета для гостей и жителей города приготовлены как утренние киносеансы под открытым небом, так и показы в Мультимедийном центре "Россия".

В День защиты детей зрителям покажут картины "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", а также "Василиса и хранители времени". Кроме того, для зрителей будут доступны показы конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля.

В рамках кинофестиваля вечером, 1 июня, на площади Победы-Софийская пройдет концерт группы Iowa, который также откроет другой крупный творческий проект — "Новгородское лето".

С 1 июня по 31 августа для новгородцев будут проходить концерты и мастер-классы, развлекательные мероприятия, творческие встречи и спортивные события. Также все желающие могут посетить шестой ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм".

Песни из культовых мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Катерок", "Летучий корабль", "Пес в сапогах", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" прозвучат в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Новгородской области под управлением Льва Дунаева.

В Великом Новгороде концерт состоится 1 июня в 12:00. В Старой Руссе музыканты выступят 2 июня в 11:00, а в завершении лета — в августе и сентябре — в Боровичах и Пестове.

Пища для души и не только

С 13 по 15 июня на площади Победы-Софийская пройдет масштабный книжный фестиваль. Проект продолжает многолетнюю традицию книжных фестивалей в регионе и опирается на богатейшую новгородскую книжную культуру — от летописей при Софийском соборе до современных писательских объединений.

«Очень рада, что такой важный фестиваль получил поддержку. Минувшим летом, когда мы провели его впервые, уже был очевиден высокий интерес к мероприятиям фестиваля. Творческие встречи с известными и начинающими писателями, возможность приобрести любимые книги по приятной цене и тут же подписать их у автора, знакомство с новинками ведущих издательств и просто время, проведенное вместе, делают фестиваль по-настоящему семейным событием, память о котором останется не только на домашней книжной полке, но и в каждой личной истории», — отметила в рамках брифинга по фестивалю заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Центральной темой станет семейное чтение и книги для детей и подростков. В программе — выставка издательств, где более 40 издательских домов представят свои новинки, а также деловая программа: лекции, дискуссии и мастер-классы с участием писателей и педагогов.

Также запланирована семейная программа, которая предусматривает чтение вслух, обсуждения классических и современных произведений для детей и подростков. В планах и творческие мероприятия — концертные выступления, поэтические вечера, презентации книг.

«Мы получили уникальную возможность реализовать масштабный проект, который продолжит многолетние традиции проведения книжных фестивалей в регионе. Программа будет построена с учетом богатого культурного наследия Новгородской земли и современных тенденций в книжной культуре», — ответил ТАСС программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

С 7 по 15 июня в Великом Новгороде также пройдет эногастрономический фестиваль "Виноград". Фестиваль откроет новый сезон в самом сердце Великого Новгорода — в аркаде Гостиного двора. На фестиваль можно приходить всем: открыта семейная зона, площадка с научными активностями и развлечениями для юных гостей. Мероприятия и мастер-классы семейной зоны проходят при поддержке стратегического партнера фестивалей "Виноград" — Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

По волнам на родину России и в дом Достоевского

Все лето "Центр водного туризма" предлагает маршруты по знаковым, историческим местам Великого Новгорода. В составе флота появился двухпалубный теплоход "Москва 57", который предлагает комфортные условия для путешествий и отдыха, даст возможность насладиться панорамными живописными видами с открытой верхней палубы.

Все желающие смогут посетить Рюриково городище — легендарное место призвания князя Рюрика и место зарождения Российской государственности, а также отправиться в путешествие через озеро Ильмень в рыбацкую деревню Взвад, посмотреть быт рыбаков и оттуда направиться в Старую Руссу, которая неразрывно связана с творчеством Федора Достоевского.

Здесь можно посетить музеи великого писателя, посидеть на скамье Грушеньки и "отведать чаю" так, как это любил сам Достоевский. Прогулки до деревни Взвад доступны до 31 июля при условии, что на озере нет шторма.

Все любители древней истории, а также желающие узнать больше о Великом Новгороде смогут посетить спектакли театра под открытым небом "Садко". В репертуаре театра фолк-рок-мюзикл "Садко" — лучшее театрализованное представление России, исторический блокбастер "Александр Невский. Рождение воина", мистическое шоу "Легенды Господина Н".

13 июня здесь состоится гала-концерт в рамках межрегионального фестиваля танцевального искусства "Трайбл калейдоскоп: красота мира в наших руках". В этом году его тема — "Тринадцатая сказка". Она перенесет зрителей в мир древних преданий, сказок и легенд. Танцевальные коллективы из разных городов России представят свое творческое воплощение народных сказаний и авторских произведений.