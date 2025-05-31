На мать-путешественницу пожаловались в органы опеки

Оксана Лыткина, челябинская журналистка и многодетная мать, отправилась в длительный пеший поход и схлопотала за это анонимную жалобу в соцсетях. Женщина планирует преодолеть 2300 километров от горы Полковник в Оренбургской области до перевала Дятлова за три месяца.

У Оксаны трое детей: старшему 22 года, младшим 12 и 16 лет. Во время ее путешествий несовершеннолетние остаются под присмотром бабушки и отца. Однако анонимный недоброжелатель написал публичный донос в органы опеки, обвиняя женщину в пренебрежении родительскими обязанностями и подвергании себя опасности в длительных походах.

Жалоба вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи защищают право Оксаны на путешествия, отмечая, что матери часто уезжают в командировки или на лечение, а детей отправляют к родственникам. Другие осуждают ее за то, что она не проводит время с детьми и подвергает себя риску.

Сама Оксана с юмором отреагировала на обвинения, заявив в своем паблике "СОЛО путешествия", что дети находятся в надежных руках, а маршрут проложен с учетом безопасности. Она подчеркнула, что материнство не должно ограничивать человека.

Юрист Сергей Тетерин, как передает 74.ru, считает ситуацию необоснованной для вмешательства органов опеки, так как дети находятся под присмотром взрослых родственников. Он также отметил схожесть ситуации с делом Федора Конюхова, где за анонимными нападками стояли конкуренты в туристической сфере.

Ранее сообщалось о случае в ХМАО — лишенные родительских прав за алкоголизм и неисполнение обязанностей пытаются вернуть ребенка, которого уже отдали в приемную семью.

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