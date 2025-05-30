Дивногорье – одно из самых живописных и малоизвестных направлений в Центральной России. Это плато в Воронежской области, расположенное на высоте около 180 метров, называют «русским Тибетом» – за необычные меловые скалы, тишину и ощущение оторванности от суеты.

Здесь находится комплекс пещерных монастырей, в том числе храм, высеченный прямо в меловой породе. Он имеет два уровня, горницы и даже подземный ход. Кроме архитектурной уникальности, это место известно своим природным

ландшафтом – отсюда открываются панорамные виды на долину реки Дон.

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Несмотря на красоту и историческую значимость, туристов в Дивногорье немного. Даже в выходные здесь редко бывают большие группы, а в будни можно пройти километры, не встретив ни одного человека. Это делает регион отличной альтернативой популярным направлениям вроде Алтая или Карелии – ближе, доступнее и при этом не менее впечатляюще.

Подробнее об этом направлении рассказал в своем видео блогер @eremin.media.