В России набирает популярность агротуризм

Почти миллион россиян «распробовали» агротуризм в прошлом году.

Самым популярным направлением для этого вида отдыха стал Кавказ, рассказала замглавы ведомства Ксения Шевелкина.

Она отметила, что сельский туризм позволяет популяризировать сельские территории.

«Даже люди, которые в городах проживают, выезжают в сельскую местность, знакомятся, видят все с другой стороны», — объяснила она.

В 2022 году Минсельхоз начал оказывать грантовую поддержку производителям, которые хотят развиваться в этом направлении. Выплаты составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от доли инвестирования в проект. Средства могут быть направлены на создание объектов размещения туристов, обустройство и подключение к инженерным коммуникациям и покупку оборудования.