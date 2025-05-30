Премиальные отели Петербурга многократно подняли тарифы

В дни Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 18 по 21 июня, наблюдается дефицит номеров в премиальных гостиницах. Забронировать место не получится даже за очень высокую цену. В Grand Hotel Europe 5*, Four Seasons Lion Palace 5*, «Гельвеции» 5* все занято с 17 по 21 июня, в «Астории» 5* и «Англетере» 4* – с 16-го.

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«Извините, без вариантов, ничего не найдем – все 266 номеров ушли под делегации», – сказали корреспонденту TourDom.ru в Grand Hotel Europe.

В «Астории», правда, обнадежили – попросили прислать заявку на почту. Но предупредили: шансы найти свободное место невелики, даже за большие деньги.

Впрочем, остановиться в пятизвездочном отеле в дни ПМЭФ в центре города еще можно. Правда, вариантов немного – агрегатор предлагает всего 4, в то время как на следующей после форума неделе – 35. А переплатить придется в несколько раз больше, чем в соседние летние даты. Вот несколько примеров. В начале июня стандартный номер на двоих в Palace Bridge Hotel обойдется в 13,5 тыс. руб. в сутки, а с 18 на 19 июня – 48,9 тыс. руб. (без питания). В отеле «Петро Палас», расположенном в паре шагов от Адмиралтейства, разница еще более существенна: двухместные супериор с видом на двор 15,6 тыс. руб. в ближайшее время и 89,9 тыс. в дни ПМЭФ. Маленькое утешение – завтрак включен в стоимость.

С четырехвездочными отелями ситуация лучше, выбор шире – 81 вариант на 18–19 июня (в начале месяца их 135). Но также повышенные тарифы, хотя и не так сильно, как в «пятерках». Например, ночь в Cort Inn на канале Грибоедова во время ПМЭФ будет стоить 37,8 тыс. руб. с завтраком, а в обычные дни – 13,2 тыс. руб. А в Cosmos St. Peterburg Olympia Garden и Hovard Club разница двукратная: 18,9 и 24, 7 тыс. руб. соответственно (питание в обоих случаях не включено).

В конце апреля мы писали, что минимальная цена за ночь в рамках спецтарифов для участников ПМЭФ составит 8,9 тыс. руб., а максимальная достигнет 1,114 млн руб.