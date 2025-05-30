От летнего отдыха в Анапе стали отказываться из-за новой проблемы

Туристы стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах, которые гниют на мелководье и песке. О новой проблеме на российском курорте сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Отдыхающие рассказали журналистам, что на местных пляжах стоит невыносимая вонь, и сравнили ее с запахом сероводорода. Они пожаловались, что это мешает им загорать и плавать. По словам туристов, водоросли заполонили почти всю береговую линию черноморского побережья, где сильно прогрета вода и нет течений.

Как отметили члены экологического совета Кубани, проблема возникла из-за загрязнения воды канализационными стоками и экологической катастрофы после разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько мужчин и женщин плавают возле пирса в Анапе.