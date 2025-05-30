Семейные туристы не знают, как уехать из Крыма

Туристы, собравшиеся этим летом всей семьей в Крым, жалуются на невозможность купить обратные билеты домой. Туда места найти удалось (тоже, кстати, не без сложностей), а вот как уехать домой в срок, пока что не понимают:

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«Непонятно, как нам вернуться в Москву из Крыма! Туда добавили недавно по 4 вагона, все взяли билеты, а обратно этим людям как? С двумя детьми уже 4 дня ловим с утра до ночи билеты, и эффекта 0!» – негодуют туристы в соцсетях перевозчика, работающего на крымском направлении «Гранд Сервис Экспресс».

«Я тоже третьи сутки мониторю билеты в Питер. В 8 утра все зависает, в 08:03 отвисает и билетов нет. Ни из Севастополя, ни из Евпатории, ни из Симферополя. Нет ни на официальном сайте, нет ни на агрегаторах. Ни плацкарта, ни купе, просто НЕТ!»

Проблема усугубляется тем, что сейчас открываются продажи на одни из самых популярных дат – это последние числа августа, к которым с юга пытается вернуться большое количество людей, чей график привязан к началу учебного года. По состоянию на 13:00 мск в пяти поездах на маршруте Симферополь – Москва на 27 августа было доступно 10 полок в купе и 5 в плацкарте. Продажи на эту дату были открыты сегодня утром.

Чуть проще тем туристам, которые едут в одиночку или вдвоем. И, например, могут позволить себе не искать отдельное купе, без чего не обойтись пассажирам с детьми. Но и они тоже испытывают сложности:

«Я купила сейчас обратный. С 24-го числа ловила на сайте ГСЭ. Сегодня уже, думаю, не буду рисковать, зашла на один агрегатор, на другой, потренировалась и купила».

Многие из туристов рекомендуют не жалеть ради своего спокойствия денег на комиссию, которую придется добавить, чтобы купить билеты на стороннего продавца:

«Надо чуть переплатить, зато вероятность больше, что будете с билетами. Но люди упорно по несколько дней пытаются пробиться на ГСЭ, перегружают его. Ничего не получается, но они все равно не рассматривают другие варианты покупки билетов».

Представители ГСЭ говорят, что в утренний пик, в 8 утра нагрузка увеличивается на портал в 40 раз от обычных средних значений.

«Мы со своей стороны анализируем ситуацию и делаем все возможное, чтобы увеличивать пропускную способность», – заверяет перевозчик.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из регионов жалуются на нехватку прямых поездов в Крым.