Где россияне чаще всего совершают спонтанные бронирования

Аналитики в ходе исследования выяснили, что иногда россияне совершают спонтанные поездки в другие города, бронируя гостиницы меньше чем за день до заселения. Лидером стал Новый Уренгой с долей таких заказов в гостиницах 73,4%, сделанных с марта по май.

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Следом за ним идут Бийск (68,2%), Владимир (53,3%), Брянск (52,9%), Тамбов (52,5%), Орёл (52,4%), Ростов-на-Дону (52,1%), Нальчик (50,0%), Пенза (49,8%) и Тверь (48,4%), пишет Life.ru со ссылкой на исследование, которое провёл сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди зарубежных направлений наиболее привлекательной для спонтанных поездок стала Кута (Индонезия, Бали), где доля бронирований максимум за день до заселения составила 63,9%.

Среди других направлений со спонтанными бронированиями оказались Белек, Турция (62,3%), Канны, Франция (62,1%), Майами, США (57,5%), Дананг, Вьетнам (54,1%), Варадеро, Куба (48,9%), Пхукет, Таиланд (45,5%) и другие.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, самыми популярными направлениями для отдыха у россиян весной 2025 года стали Шерегеш и Таиланд.