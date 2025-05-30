Многодетным семьям станет проще покупать железнодорожные билеты

"Российские железные дороги" (РЖД) в пилотном режиме дали возможность многодетным семьям в приоритетном порядке выкупать места в двух купе в поездах южных направлений, сообщили в холдинге.

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«Чтобы многодетные семьи могли путешествовать в поездах дальнего следования комфортнее, запускаем для них новый сервис. Большие семьи в приоритетном порядке получат право выкупать места в поездах южных направлений. Для этого в них будет предусмотрено по два купе (8 мест)», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в РЖД, чтобы воспользоваться предложением, все пассажиры должны иметь статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД бонус", затем выбрать поезд, курсирующий в сообщении с Черноморским побережьем и Кавказскими Минеральными Водами с отправлением с 23 июня, а при покупке билета на сайте выбрать отметку "места для многодетных".

В РЖД отметили, что проверка данных будет осуществляться автоматически.

«Предложение распространяется и на путешествие всей семьей и частично. Главное, чтобы все ее члены были зарегистрированы в программе лояльности "РЖД бонус" и имели статус "Большая семья"», — добавили там.

При этом проект компания реализует как пилотный, а после оценки его работы РЖД примут решение о масштабировании.