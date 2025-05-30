Мошенники освоили новую схему обмана мужчин

Мошенники освоили новую схему: под видом девушек они знакомятся с мужчинами из отдаленных регионов и разводят их на деньги, чтобы купить билет на самолет. Очередной такой случай произошел с жителем Сыктывкара.

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Как сообщает городское УМВД, местный житель 1994 года рождения стал жертвой аферистов, которые выманили у него крупную сумму денег. Потерпевший рассказал полиции, что познакомился в соцсети с молодой дамой, представившейся уроженкой Белоруссии. После нескольких недель общения она сообщила, что хочет приехать к нему в Сыктывкар, но точную дату визита так и не назвала.

Мошенница убедила мужчину помочь ей с авиабилетами. Доверчивый сыктывкарец предоставил данные своей банковской карты, включая коды из СМС. Сначала злоумышленница снимала небольшие суммы, якобы для тестовых покупок, но вскоре начала списывать крупные транши. В итоге общий ущерб составил 295 тыс. руб.

В УМВД подтвердили, что по факту мошенничества проводится проверка. Ведомство напоминает гражданам о бдительности в соцсетях: не передавать реквизиты карт и SMS-коды даже знакомым, не верить историям о срочных переводах, билетах или помощи, проверять личность собеседника через видеообщение.

Ранее Поронайский суд вынес приговор 25-летнему мошеннику из Макарова, который аналогичным способом обманывал мужчин, выдавая себя за девушку. Эксперты отмечают рост подобных схем с фейковыми профилями и призывают пользователей быть осторожнее.