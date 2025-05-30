В Приморье ужесточат правила работы гостевых домов. С 1 сентября им придется регистрироваться в реестре классифицированных средств размещения, чтобы получить уникальный идентификационный номер. Его придется указывать, размещая информацию о свободных номерах.

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Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, это поможет навести порядок в этой сфере и снизит количество нелегальных объектов размещения. Кроме того, владельцы гостевых домов после регистрации в реестре, смогут рассчитывать на господдержку.

Эксперимент продлится до конца 2027 года. С 1 января 2026 года новые требования станут обязательными для выполнения.

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