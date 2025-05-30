Юрист предупредил россиян, любящих загорать топлес

Юрист Иван Соловьев рассказал, в каких случаях любитель солнечных ванн может схлопотать штраф. Несмотря на то, что закона, запрещающего загорать, например, в парке, в России нет, привлечь внимание правоохранительных органов можно, если загорать в общественном месте в излишне откровенном наряде, рассказал он агентству «Прайм».

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«В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности за "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа», — уточнил эксперт.

Кроме того, не стоит распивать спиртное и материться, пока загораешь в парке. В противном случае на нарушителя могут составить административный протокол и оштрафовать на 500-1500 рублей, или арестовать на 15 суток.

Территории рядом с церквями, храмами, школами и детскими садами тоже не лучшее место для приема солнечных ванн, напомнил юрист.

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