«Аэрофлот» увеличил квоту субсидируемых билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» значительно увеличил квоту субсидируемых билетов на Дальний Восток. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, пассажирам теперь доступно больше рейсов по «плоским» тарифам, а география полетов расширена с 5 до 9 регионов.

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С июня перелеты из Москвы в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан можно приобрести от 26–27 тыс. руб. Кроме того, с 20 июня возобновятся рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, они будут выполняться 3 раза в неделю.

По данным авиакомпании, число доступных мест на дальневосточных направлениях выросло на 4,5%. Для этого «Аэрофлот» ввел на них дополнительные рейсы, а на некоторых маршрутах заменил самолеты на более вместительные.

В текущем году по льготным тарифам планируется перевезти более 1,5 млн пассажиров – на 132 тыс. больше, чем в 2024-м. В «Аэрофлоте» подчеркивают, что ведут постоянный мониторинг спроса, чтобы увеличивать доступность билетов, особенно в высокий сезон.

Ранее читатели сообщили редакции TourDom.ru о проблемах при покупке билетов «Аэрофлота» из Петропавловска-Камчатского в Москву. При выборе даты цена тарифа с заявленного неожиданно увеличивалась в несколько раз. Впрочем, специалисты уверяют, что это не целенаправленный ввод потребителя в заблуждение, а баги системы бронирования.