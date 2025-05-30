«Нет Фикспрайса». Туристы ополчились на достопримечательности Москвы

Отзывы на столичные достопримечательности в сети — отдельный вид искусства. Оказывается, одну звезду Храму Василия Блаженного можно поставить за то, что он «старенький», а ГУМ невзлюбить за отсутствие магазина с дешевыми товарами.

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В Telegram-канале «Москвичка» появилось видео, где собраны причины поставить одну звезду различным московским достопримечательностям. Они оказались неожиданными, а админу показались очень смешными.

Так, один из авторов отзывов низко оценил столичный ГУМ, потому что в нем «нет Фикспрайса». Другой ополчился на Храм Василия Блаженного, написав:

«Старенький… Место должно быть намолено, а этот выглядит как старая скамейка в парке — краска в 30 слоев!»

Следующей под раздачу попала Третьяковская галерея. Она получила одну звезду за… отсутствие в экспозиции «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Исторический музей пострадал от недовольного посетителя из-за своей гардеробщицы. По словам критика, она «портит одежду».

Были претензии еще более удивительные. Так низкую оценку от пользователя сети получила высотка на Котельнической набережной, потому что «здание красивое, но я в нем не живу».

Посетители парка Зарядье скучали по стоявшей на его месте гостинице. Другие, зашедшие в Храм Христа Спасителя, поставив и ему одну звезду, лаконично написали: «Не очень». А Большой театр назвали «зоной» и «режимным заведением», куда «вход только по паспорту. Нет паспорта — до свидания».

Особые претензии были к Нескучному саду.

«Сходил в парк, оказался скучным. Недоволен. Парк скучный, а вы ждете, что я вас тут развлекать буду, слова кончились», — написал раздосадованный пользователь.

В комментариях подобные претензии вызвали волну веселья. Подписчики предлагали еще поинтересоваться, почему в Мавзолее «какой-то труп лежит», повестить уже Мону Лизу в Третьяковку и массово согласиться с оценкой высотки на Котельнической.

Один из пользователей резюмировал: