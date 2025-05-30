В Крыму изменился спрос на аренду загородных домов

Объем бронирований загородных объектов в Крыму на лето 2025 года вырос в 3,8 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года, регион продемонстрировал наибольший прирост среди популярных направлений. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Авито путешествия" (текст есть у ТАСС).

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«В среднем по России объем бронирований на лето год к году вырос в 2,4 раза. Среди регионов из топ-15 самая заметная динамика была отмечена в Крыму (в 3,8 раза), Ярославской области (в 3,4 раза), Карачаево-Черкесии (в 3,3 раза), Татарстане (в 3,2 раза), Тверской и Московской областях (в 2,7 раза в каждой). Спрос увеличился во всех регионах рейтинга», — рассказали эксперты.

В сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями на лето 2025 года стали Карелия (17% от всех бронирований), Краснодарский край (15%), Крым (9%), Дагестан (6%), Республика Алтай (5%), Калининградская и Тверская области (по 4%).

Доступнее всего аренда загородных объектов этим летом будет в Крыму (7 тыс. рублей за сутки), Ставропольском крае (7,3 тыс. рублей), Дагестане (7,8 тыс. рублей), Краснодарском крае (8,1 тыс. рублей), Республике Алтай (8,2 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (8,3 тыс. рублей) Самые высокие цены из топ-15 регионов по популярности зафиксированы в Московской (15,6 тыс. рублей), Калининградской (13,1 тыс. рублей) и Владимирской областях (12,6 тыс. рублей), Татарстане (11,5 тыс. рублей) и Ленинградской области (10,9 тыс. рублей).

Аренда квартир

В целом россияне забронировали на лето на 73% больше посуточного жилья, чем в 2024 году. Количество бронирований квартир на лето по сравнению с 2024 годом выросло на 65%, отметили эксперты.

Согласно исследованию, самыми популярными направлениями краткосрочной аренды квартир стали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская область. Доли этих субъектов РФ от всех бронирований по стране составляют 19%, 15% и 11% соответственно. Также в топ регионов вошли Крым (6%), Москва и Татарстан (по 5%), Ставропольский край (4%).

Из регионов, попавших в топ-15 по популярности, значительнее других вырос спрос в Крыму (в 2,8 раза), Нижегородской области (в 2,3 раза), Ставропольском крае (в 2,1 раза), Ярославской (в два раза) и Волгоградской областях (+99%), Дагестане (+98%) и Москве (+95%). Положительная динамика отмечена в 14 из 15 регионов.

Дешевле всего снять квартиру посуточно этим летом будет в Ростовской области (3,4 тыс. рублей), Дагестане (3,8 тыс. рублей), Волгоградской (3,9 тыс. рублей) и Ярославской областях, а также в Ставропольском крае (по 4 тыс. рублей) Самые высокие цены - в Приморском крае (6,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (6,2 тыс. рублей) и Калининградской области (6 тыс. рублей).