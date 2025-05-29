Как легализация невозвратного бронирования скажется на ценах

Во второй половине года в российских гостиницах появится возможность возвратного и невозвратного бронирования – Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Документ, в частности, вносит изменения в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Он наделяет Правительство России полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения. Следующий шаг – постановление кабмина, которое утвердит изменения в Правила предоставления гостиничных услуг, после чего новая норма заработает в полную силу.

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По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, тарифы будет выгодно применять, если риск отмены поездки минимальный:

«У туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации».

При этом, как отметил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, перечень условий для возврата средств по невозвратным тарифам будет расширяться.

Отельеры, разумеется, встретили новшество положительно – мол, бились за это давно.

«Не первый год пытаемся это реализовать, но всякий раз Роспотребнадзор был против. И сейчас, перед тем как принять закон, было сломано очень много копий. В итоге позиция Минэкономразвития за бизнес – это важно и ценно. Подобные нормы действуют в авиаперевозках, да и в гостиницах в зарубежных странах. Теперь и у наших отелей появилось законное право вводить невозвратные тарифы», – прокомментировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Он привел пример положительного эффекта: отели смогут минимизировать потери от таких ситуаций, когда отдыхающий бронирует сразу несколько номеров, а заселяется в один.

При этом и туристы теоретически не останутся равнодушными к новшеству – невозвратное бронирование опустит цену номера на 10–20%, в зависимости от гостиницы, региона и других условий.

Как напомнил руководитель компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин, невозвратные тарифы по факту действуют уже как минимум пару десятков лет, а то и дольше, сейчас же закон, по сути, догоняет реальную ситуацию:

«На мой взгляд, вреда потребителям новшество не принесет. Авиаперевозчики долго бились за невозвратные билеты на самолет, в итоге узаконили, и ничего страшного не случилось – наоборот, работать стало проще и понятнее».

Кроме того, по мнению юриста, новый законопроект может положительно повлиять и на судебную практику.

«Если раньше в делах о возвратах суд нередко говорил турфирмам и отелям, что это ваши предпринимательские риски и все надо вернуть, то теперь вероятна другая ситуация. И по зарубежному туризму проще ссылаться: “У нас в России невозвратные тарифы признаны на законодательном уровне”».

Впрочем, даже после узаконивания невозвратного бронирования ситуация в судах, скорее всего, будет неочевидной.

«Не стоит забывать об основном законе при работе с физлицами – “О защите прав потребителей”. Именно он является основополагающим, служит ориентиром при судебных разбирательствах, и не только. Поэтому здесь большой вопрос, как это будет работать на практике», – прокомментировала президент Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан Инга Гадзаова.

Ранее мы писали, что заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб законопроект о невозвратных тарифах назвал антинародным – противоречащим международной практике и нарушающим права потребителей. Причина, по его мнению, в том, что турист может потерять деньги без всякой компенсации.