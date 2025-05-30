Поморье перезагружает туризм: в регионе обсудили амбициозные планы

В Архангельской области наблюдается заметный рост туристической активности: с 2022 по 2024 год турпоток в Поморье увеличился более чем на 22 тысячи поездок. Особенно впечатляющих результатов достиг Котласский район, где за два года количество туристов утроилось, достигнув отметки в 41,8 тысяч человек.

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Такой значительный прирост в районе связывают с успешной реализацией проекта «Серебряное ожерелье России» и проведением популярного фестиваля «СольФест». Развитию туристической инфраструктуры и привлекательности региона способствовали и значительные финансовые вливания. В период с 2021 по 2024 год в туристическую отрасль Архангельской области было инвестировано около 480 миллионов рублей. Эти средства были направлены в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», способствуя улучшению условий для путешественников.

В то время как в столице наблюдается такой необычный тренд, как «квартирный туризм», когда до 70% клиентов смотрят жилье без планов на покупку, а сибирские регионы запускают новые речные круизы, другие области России также активно фокусируются на улучшении своей туристической привлекательности. Эти усилия направлены на планомерное развитие инфраструктуры и привлечение как инвестиций, так и традиционных путешественников, что демонстрирует конкретные результаты.