На московском рынке недвижимости набирает популярность новое явление – «квартирный туризм», когда люди осматривают жилье не с целью покупки, а ради получения впечатлений. По данным журналистов, около 70% клиентов в столице сейчас можно отнести к таким «туристам».

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Отмечается, что особая категория таких посетителей интересуется дорогими особняками и коттеджами, чтобы приобщиться к роскошному образу жизни, иногда включая чаепития и общение с влиятельными людьми. Эксперты рынка зафиксировали активное развитие этого тренда с начала 2025 года, что создает обманчивое впечатление оживления на рынке недвижимости. Однако, по мнению аналитиков, несмотря на возросшее число просмотров, реальный объем сделок купли-продажи остается на прежнем уровне. Параллельно с этим явлением наблюдается сокращение предложения недорогих квартир в Москве: за последний год число объектов стоимостью до 10 миллионов рублей уменьшилось на 41%.

В туристической сфере продолжают появляться как полезные советы для путешественников, например, о необходимом наборе лекарств в аптечке, так и новые привлекательные маршруты, вроде стартовавших речных круизов по рекам Тюменской области, Югры и Ямала. Однако само понятие «туризм» иногда находит свое отражение в самых неожиданных аспектах городской жизни, порождая новые специфические тренды.