Круиз на теплоходе обернулся для россиян вспышкой инфекции

Круиз на теплоходе «Михаил Булгаков», который отправился в путь в начале мая, обернулся для россиян вспышкой инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

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Уточняется, что многие из заболевших пассажиров в тяжелом состоянии, у некоторых наблюдается обезвоживание и падение кислорода в крови. В числе заразившихся есть и несовершеннолетние. Скорую помощь несколько раз вызывали к плавательному средству во время остановок.

Согласно одной из версий, причина случившегося кроется в грязной речной воде, которую использовали на кухне при готовке еды. В настоящее время столовые и рестораны на борту закрыты. Команда теплохода призналась, что не рисковала там питаться из-за тошнотворного запаха и антисанитарии.

Первые заболевшие появились спустя два дня после начала круиза — в их числе оказались члены экипажа, однако работать они продолжили. Когда неизвестная инфекция коснулась туристов, их успокоили, сказав, что это обычное давление. Один из сотрудников теплохода признался, что руководство скрывает от пассажиров реальный диагноз, хотя активно дает им лекарства.

Известно, что вспышки отравления были и на предыдущих рейсах теплохода, однако «Михаил Булгаков» продолжал плавать.

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