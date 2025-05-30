Путин назвал достоинство Крыма

Президент России Владимир Путин подчеркнул уникальные климатические преимущества Крыма и благотворное влияние местного воздуха на здоровье людей. Во время встречи с многодетными семьями он рассказал о целебных свойствах полуострова.

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По словам президента, воздух Крыма отличается особенной свежестью и мягкостью, что делает его прекрасным выбором для отдыха и оздоровления. Южнобережный воздух, пройдя через густые посадки, обогащается полезными веществами и повторно циркулирует, что усиливает его положительное воздействие на человеческий организм.

Путин отметил, что Крым пользуется заслуженной репутацией как идеальное место для лечения дыхательных путей, куда приезжают люди со всей страны для улучшения здоровья. Президент подчеркнул, что полуостров достоин особого внимания как уникальная зона для семейного отдыха и реабилитации.Ранее в Крыму качественный интернет доступен на 90-95% территории, утверждают эксперты.