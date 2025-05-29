Стартовал новый речной круиз для любителей Крайнего Севера

Для путешественников, стремящихся исследовать водные пути Крайнего Севера, теперь доступен круиз на теплоходе «Северная сказка», охватывающий реки Тюменской области, Югры и Ямала. Стоимость билетов на этот круиз начинается от 71 тысячи рублей и может достигать почти 600 тысяч, в зависимости от места, маршрута и уровня комфорта.

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Речной круиз продолжается 15 дней и следует по живописному маршруту: Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи (Ханты-Мужи) — Салехард — Салемал — Новый порт — Аксарка — Салехард — Новый Киеват — Шеркалы — Сургут. В стоимость круиза включено питание, экскурсионное обслуживание и развлекательная программа.

«Круизы по Оби, Томи и Иртышу - это мощный драйвер роста туристических потоков в сибирский регион и развития туристического бизнеса на его территории. Мы помогаем в формировании туристического продукта Сибири, повышаем узнаваемость ее бренда и даем россиянам возможность открывать для себя уникальные сибирские локации с максимальным комфортом», - говорится в комментарии представителя круизной компании.

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