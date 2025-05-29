В Прикамье производители сувениров включились в продвижение туризма

Что купить на память о городе или регионе, в котором побывал? Этот вопрос задает себе практически каждый турист, поэтому сувениры становятся важной составляющей индустрии гостеприимства. В Прикамье их производители стремятся активнее взаимодействовать с другими участниками регионального туристического рынка. Один из эффективных инструментов такого продвижения - конкурс "Пермский сувенир", который традиционно проходит в рамках форума "Дни пермского бизнеса".

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В этом году на него поступило 157 работ, авторы которых состязались в семи номинациях, среди которых "Сувенир-аксессуар", "Этнографический сувенир", "VIP-сувенир" и другие. Конкурс организует региональное министерство туризма с целью развития и сохранения народных промыслов, продвижения пермских производителей, а также выявления и поддержки лучших мастеров.

Среди съедобных сувениров (как правило, это различные сласти с длительным сроком хранения) привлекали внимание изделия семейной мастерской из города Кунгура. Члены семьи Вязовых-Кожуховых уже 36 лет пекут пряники по уникальному старинному рецепту.

Мастера Прикамья стали часто использовать образы пермского звериного стиля - изображения зверей, духов и божеств древних коми-пермяков.

Когда-то это было просто нашим хобби, но о вязовских пряниках узнали в Санкт-Петербурге и предложили изготовить небольшую партию для туристов из Австралии и Новой Зеландии, - рассказала глава семейной мастерской Галина Кожухова. - Мы выполнили заказ, а дальше решили участвовать в различных конкурсах и фестивалях сувениров, чтобы нарастить клиентскую базу и превратить наше увлечение в прибыльный бизнес.

Сегодня предприниматели поставляют продукцию в магазины пермской кондитерской фабрики и сувенирные лавки. Кстати, у членов семьи художественное образование, и изделия мастерской - это настоящие шедевры: сначала их авторы обсуждают и создают эскиз будущего пряника, затем изготавливают резные формы из дерева для выпечки. В мастерской есть 150 разнообразных пряничных форм: подарочные, пасхальные, рождественские, свадебные, детские... Особенность вязовских - начинка из фруктового варенья, которую тоже готовят участники семейного бизнеса. Отдельная важная операция - упаковка готовой продукции.

Мастера Прикамья в последние годы стали часто использовать образы предметов пермского звериного стиля, найденных в разные годы участниками археологических экспедиций: культовое литье, объемные и плоские бронзовые изображения зверей, духов и божеств древних коми-пермяков. Например, "языческие" коллекции на конкурсе представили местные ювелирные компании. На финальном этапе изготовления украшения из серебра и меди проходят специальную "винтажную" обработку. По словам мастеров, ими часто интересуются иностранцы и жители столичных регионов: символы древней Пармы приобретают на память для себя или в качестве оригинального подарка.

Человеколоси и птицы с личиной (лицом) на груди украшают различные предметы быта, тоже предлагаемые в качестве сувениров. Пермячка Ирина Ежова специализируется на текстиле, который буквально оживает, когда на нем появляются вышитые древние образы. Для того чтобы выйти на туристический рынок, она получила статус индивидуального предпринимателя и теперь реализует свою продукцию - аромасаше с целебными травами, шоперы и наборы столовых салфеток - на ярмарках и в социальных сетях. В последнее время предпринимательница ведет переговоры с пермскими туристическими агентствами, сувенирными магазинами, а также заведениями коми-пермяцкой кухни, где тоже может пригодиться ее продукция.

Любовь к малой родине породила во мне желание заниматься изготовлением сувениров, рассказывающих о событиях и известных людях нашего небольшого города, - рассказала "РГ" предпринимательница из Оханска Римма Гильманова. - Я решила создать серию сувенирных открыток, а также шоперы и футболки с изображениями Таборского метеорита, упавшего в 1887 году недалеко от города, скелетом трогонтериевого слона (степного мамонта), найденного археологами на нашей земле, а также портретами известного оханского художника Павла Федоровича Шардакова. Сотрудничаю с типографией, она создает принты по моим эскизам.

Продавать сувенирную продукцию в Оханске сложно, ведь большие туристические маршруты через него не проходят, а районные власти пока не проявляют интереса к направлениям бизнеса, способным увеличить турпоток. Но надежда нарастить продажи у Риммы есть, связана она с коллекцией вязаных варежек, на которых вышиты пермские достопримечательности. Такой товар может быть востребован в краевом центре.

По словам заместителя директора Центра развития туризма Пермского края Петра Бусовикова, конкурс позволяет предпринимателям обменяться опытом, а также найти новых партнеров, тем более что его посещают представители турфирм из других регионов и даже стран. Гости активно интересуются пермскими сувенирами, представляя их в дальнейшем своим клиентам.