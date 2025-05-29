Пляжи Дагестана сравнили с Майоркой и Тенерифе

Бурную дискуссию среди туристов и представителей турбизнеса вызвало заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая порекомендовала россиянам отдохнуть в Дагестане. Она, в частности, отметила не только потрясающую природу с горными ущельями и живописными реками, море или музеи, но и неповторимое гостеприимство местных жителей, которое, по ее словам, оставляет у гостей республики самые теплые впечатления. У этих утверждений нашлись как сторонники, так и противники. Своими мнениями туристы поделились в комментариях к посту в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

© tourdom.ru

«Прекрасно там, правда. И море, и красивые горы, и вкусная еда, и классные чистые пляжи. Намного приятнее, чем зажравшиеся Сочи и иже с ним курорты», – пишут подписчики. «Более организованных пляжей, чем в Дербенте, я не видела нигде по миру. Там даже есть ячейки для хранения ценных вещей. Назовите, где вы видели такое? Ни на Майорке, ни в Тенерифе. Испанские пляжи вообще половина дикие. А в Барселоне искупаешься и уйдешь с пляжа в одних трусах, потому что все украли за это время, включая одежду».

Те, кого Каспийское море не манит, например своей мелководностью, находят другие плюсы:

«Мы на пляже не были, а катались по экскурсиям. Очень понравилось. Очень красиво, кухня вкусная, люди приятные». «Дагестан – это очень красивые горы и очень интересные заброшенные (и не только) села. Но как морской отдых крайне сомнительно. Это может быть альтернатива Азовскому морю, но точно не Черному».

Большую часть смущает дресс-код, который необходимо соблюдать при посещении республики:

«Пока не отменят, куда угодно, но только не туда. Лично я весь отпуск в жарких местах только в шортах, штаны даже не беру с собой, мне их у себя хватает 11 из 12 месяцев в году».

Те, кто побывал в Дагестане, утверждают, что не все так жестко, но приличия соблюдать надо:

«Можно там и юбки, и шорты. Но тоже меру знайте: главное, чтобы они не заканчивались раньше, чем попа».

Те, кто приезжает в таком виде, безусловно, получает шквал критики:

«Я в аэропорту видела двух блогерш в мини-шортах и мини-майках. Но ведь даже они выжили».

Глобально многие с мнением Марии Захаровой о радушии местных согласны. Есть даже те, кто успел побывать в Дагестане четырежды, и планирует еще. Ну а некоторые туристы с юмором рассказывают о произошедших с ними случаях «гостеприимства»: