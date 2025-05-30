РЖД утвердили график туристических поездов на 2026 год

"Российские железные дороги" (РЖД) утвердили график туристических поездов на весь 2026 год и первый квартал 2027 года. Пассажиры уже сейчас могут подобрать вариант поездки на любые выходные дни или продолжительный круиз в следующий отпуск, сообщили в пресс-службе компании.

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Так, в 2026 году число дальних туристских поездов увеличится до 76, а охват регионов - до 52.

Новые маршруты пройдут через Республику Мордовию, Рязанскую, Пензенскую и Оренбургскую области. Среди них, в частности, "Вдохновение эпох" (Москва - Пенза - Рязань - Москва), "Белые ночи" (Москва - Архангельск - Выборг - Москва), "В Вотчину Деда Мороза" (Москва - Великий Устюг - Ярославль - Москва), "Переславские выходные" (Москва - Переславль-Залесский - Кострома - Иваново - Москва), "На Селигер" (Москва - Осташков - Великий Новгород - Москва) и "Космические выходные" (Москва - Самара - Оренбург - Саранск - Москва).

В следующем году также будут курсировать другие популярные турпоезда, включая "По Золотому кольцу", "Жемчужину Кавказа" и "К виноградникам у моря".

В РЖД уточнили, что число рейсов поездов "Гастротур", "Жигулевские выходные", "Белорусский вояж", "В Карелию", "Мороз-экспресс" и "Серебряный маршрут" увеличено, а "Байкальская сказка" назначена не только из Москвы, но и из Порта Байкал.