Ингушетия и Татарстан будут сотрудничать в сфере туризма

Ингушетия и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах социально-экономического развития. Стороны будут реализовывать совместные инвестиционные проекты, взаимодействовать по вопросам торговли, туризма, IT и культуры.

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«Открыли новую страницу в межрегиональном взаимодействии Республики Ингушетия и Татарстана. Подписание соглашения знаменует начало нового этапа во взаимодействии двух регионов России, демонстрируя широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества во всех значимых сферах. <> Договорились содействовать расширению сотрудничества между предприятиями, обмениваться опытом в сфере госзакупок и поддерживать совместные инвестиционные проекты», — написал в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после церемонии подписания документа с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который находится в северокавказской республике с деловым визитом.

Отмечается, что в промышленной сфере акцент будет сделан на обмен технологиями и совместные инновационные разработки. В сфере туризма планируется разрабатывать общие маршруты и обмениваться лучшими практиками в организации курортного дела. Ингушетия и Татарстан также будут развивать взаимодействие в здравоохранении, образовании и культуре.

«Цифровая трансформация и IT-развитие выделены в отдельное направление сотрудничества. Регионы будут совместно работать над внедрением элементов „электронного правительства“, обмениваться опытом цифровизации госуслуг и проводить совместные IT-форумы», — подчеркнул Калиматов.

Первые совместные мероприятия запланированы уже в ближайшие месяцы. Для практической реализации соглашения в регионах созданы рабочие группы.