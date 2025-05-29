Где недорого отдохнуть в России летом 2025 года

Лето – время каникул и отпусков, поэтому вопрос, где отдохнуть всей семьей без лишних трат, волнует многих россиян. «ФедералПресс» объясняет, в каких регионах отдых обойдется дешевле, где можно найти доступные предложения на море, в горах и у озер.

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Крым: комфорт у Черного моря без переплат

Крым сохраняет позиции среди самых доступных морских курортов. Например, в селе Мысовое неделя отдыха обойдется от 29 тысяч рублей без питания. Гостевые дома в Феодосии, Судаке и Евпатории сдают жилье от 14 тысяч. Для семьи из трех человек это один из самых выгодных вариантов – особенно если бронировать заранее. Курортный сезон в регионе стартует в середине июня.

Дагестан: каспийские пляжи и спокойствие

Каспийское побережье – альтернатива черноморским курортам. В Дагестане широкий выбор пляжей, цены на проживание начинаются от 38,5 тысяч рублей. Отдых здесь подойдет тем, кто ищет уединение и тишину. Бонусом – уникальная природа, экскурсии и теплое море. Пляжный сезон длится до конца сентября.

Ейск и Азовское море: тепло, мелко и безопасно

Азовское побережье идеально подходит для отдыха с детьми. Ейск предлагает жилье от 24,5 тысяч рублей без питания. Вода здесь прогревается быстрее, а мелководье делает купание безопасным. Курорт славится развитой инфраструктурой, зелеными улицами и доступностью транспорта.

Горы и озера: активный отдых на природе

Любителям природы подойдут Башкирия, Алтай и Приэльбрусье. Цены в горных регионах стартуют от 19,6 тысяч рублей. У озера Банное неделя отдыха стоит от 30,9 тысяч без питания. Здесь можно не только купаться, но и отправиться в поход, заняться спортом или просто наслаждаться пейзажами.

Центральная Россия: тихий отдых недалеко от дома

Пензенская, Тульская и Ивановская области – альтернатива южным направлениям. Тут нет моря, но есть леса, чистый воздух, базы отдыха и спокойная обстановка. Проживание обходится дешевле, а добраться можно быстро. Это особенно удобно для коротких поездок или отдыха с маленькими детьми.

Рост спроса на путешествия с детьми

По данным агрегаторов, россияне все чаще выбирают семейные поездки. На лето 2025 года доля таких бронирований выросла в 2,6 раза. Спрос влияет на цены, поэтому эксперты рекомендуют планировать отпуск заранее. Это поможет выбрать удобные даты, сэкономить и избежать ажиотажа.

Напомним, что родители часто переживают перед первой поездкой ребенка в летний лагерь или на отдых. На что обратить внимание и как подготовиться читайте в материале «ФедералПресс».