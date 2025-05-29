Вырос спрос на речные круизы в России

Это связано с расширением их аудитории, появлением бронирований от иностранцев и увеличением глубины продаж. Однако в дальнейшем развитие круизного рынка будет сдерживать ограниченный потенциал существующего флота, отметили аналитики, которые проводили подсчёт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил об увеличении продаж круизов на 6-7% за прошедшие 12 месяцев, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что темпы роста интереса к таким турам соответствуют общей динамике развития внутреннего туризма.

Операторы связи зафиксировали в этом сезоне рост спроса на речные круизы продолжительностью в 2-3 ночи. Это может указывать на приток путешественников, ранее не выбиравших такой формат поездок.