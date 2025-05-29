Россияне раскритиковали отдых на Азовском море

runews24.ru

Из-за закрытых пляжей Анапы россияне выбирают для отдыха новые направления, одно из которых Азовское море. Побывавшие в поселке Пересыпь туристы рассказали, как прошел их отдых.

Россияне раскритиковали отдых на Азовском море
© РИА Новости

Туристы, посетившие поселок Пересыпь на Азовском море вместо привычной курортной станицы Голубицкая, рассказали, как прошел их отдых.

Россиянка пожаловалась, что отпуск был испорчен, а негативные воспоминания от него останутся надолго.

Во-первых, женщина пожаловалась, что в Пересыпи почти нет развлечений — только кафе, несколько магазинов и возможность прыгать по волнам.

Однако и тут туристку ждало разочарование. Побережье было усеяно окурками, мертвыми медузами и мусором. В воде также наблюдались полчища медуз, из-за которых поплавать в море спокойно не удавалось.

Решив проводить больше времени у бассейна, семья столкнулась с новой проблемой – им самим приходилось его чистить.

Вечерами туристы боролись с нашествием комаров. Насекомые залетали в номер через окна, а находиться на улице из-за них было невозможно.

В результате уже три дня у всех членов семьи появились недомогание и повышенная температура.

Ранее были названы главные направления для летнего отдыха, а в Роскачестве объяснили, как выбрать лучший пляж.

 

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