Россияне раскритиковали отдых на Азовском море

Из-за закрытых пляжей Анапы россияне выбирают для отдыха новые направления, одно из которых Азовское море. Побывавшие в поселке Пересыпь туристы рассказали, как прошел их отдых.

Туристы, посетившие поселок Пересыпь на Азовском море вместо привычной курортной станицы Голубицкая, рассказали, как прошел их отдых.

Россиянка пожаловалась, что отпуск был испорчен, а негативные воспоминания от него останутся надолго.

Во-первых, женщина пожаловалась, что в Пересыпи почти нет развлечений — только кафе, несколько магазинов и возможность прыгать по волнам.

Однако и тут туристку ждало разочарование. Побережье было усеяно окурками, мертвыми медузами и мусором. В воде также наблюдались полчища медуз, из-за которых поплавать в море спокойно не удавалось.

Решив проводить больше времени у бассейна, семья столкнулась с новой проблемой – им самим приходилось его чистить.

Вечерами туристы боролись с нашествием комаров. Насекомые залетали в номер через окна, а находиться на улице из-за них было невозможно.

В результате уже три дня у всех членов семьи появились недомогание и повышенная температура.

Ранее были названы главные направления для летнего отдыха, а в Роскачестве объяснили, как выбрать лучший пляж.