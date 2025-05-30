На Камчатке закроют Долину гейзеров

На Камчатке временно закроют популярную среди туристов Долину гейзеров, чтобы обеспечить тишину и не тревожить медведей в брачный период. Об этом говорится на сайте Кроноцкого заповедника.

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По словам директора заповедника Владимир Власенко, сейчас в долине реки Гейзерной можно увидеть девять медведей, в том числе пару двухлетних медвежат.

«Как таковых пар пока в поле зрения нет, но мы заметили игровое поведение самки — медведица кувыркалась в снегу перед самцом, который смог добиться ее расположения», — добавил эксперт.

Период тишины продлится месяц. В это время для желающим станут доступны вертолетные экскурсии, решение о которых будет приниматься в 11:00 ежедневно с учетом обстановки в заповеднике. Для экскурсий будут использовать модели вертолетов с низким уровнем шума. При этом облет каньона реки Гейзерной и нахождение в долине многодневных туристических групп полностью запретят.

Ранее в сервисе «Авито Путешествия» рассказали о доступных альтернативах популярным зарубежным туристическим направлениям. Россиянам посоветовали обратить внимание на Кавказ и Карелию.