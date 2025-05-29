Парк в Забайкалье вошел в топ-30 достопримечательностей России

Этноархеопарк "Сухотино", созданный чуть больше года назад на Титовской сопке в городской черте Читы, стал известен на всю страну. Попадание в тридцатку топовых мест России может увеличить туристический поток в Забайкалье.

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Вынашивали 50 лет

Идея парка под открытым небом появилась еще полвека назад, но воплощаться в жизнь начала только сейчас. Титовская сопка, выбранная местом для уникального историко-культурного учреждения, - это палеовулкан, хранящий в себе невероятное количество археологических памятников. Найдена и описана лишь часть из них. "Сухотино" появилось благодаря инициативе молодой ученой Натальи Викулиной и поддержке губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Территория на Титовской сопке теперь имеет статус особо охраняемой. Здесь запрещено жечь костры, разбивать грядки и добывать песок, чем грешили местные прежде. Статус ООПТ должен уберечь внушительного размера - около 750 гектаров - парк от подобных посягательств.

Главный вопрос - чем так хорош парк, что попал в список достопримечательностей России? Богатство "Сухотина" - свыше 30 археологических памятников, религиозные объекты, палеонтологические объекты, вулканическая стратиграфия. Этому парку суждено стать точкой притяжения.

Здесь открыт учебно-научный стационар и продолжает строиться этноархеопарк, получивший статус государственного учреждения Забайкальского края. Скоро появятся отдельный музейный павильон, этническая деревня, экотропа и обо - место поклонения бурят. В перспективе сюда планируют переносить для сохранения объекты деревянного зодчества, доживающие свой век в городе.

Музей "Сухотино" выполнен в форме чума высотой 26 метров. Аналогов ему в России нет. В нем представлены все основные эпохи истории Забайкалья. Внимание посетителей неизменно привлекает двухметровый и двухсоткилограммовый шерстистый носорог. В экспозиции и предметы, найденные в поселении Сухотино-4. В музее предусмотрены кабинеты для научных сотрудников. Совсем юная, как сам парк, и работающая в нем команда ученых. Большинству нет и 35-ти - возраст, когда ты еще способен свернуть горы, чтобы добиться нужного результата.

- Музей - учебный, научный, культурный центр, да, пока молодой, не сравнить с учреждениями, которые разменяли сотню лет, но у нас есть амбиции. "Сухотино" может привлечь одаренных ребят, молодых ученых со всего Дальнего Востока. Надеемся, что и в Китае, и в Монголии нами заинтересуются тоже. Мы готовы принимать у себя талантливых молодых людей для разных мероприятий со всей страны, заявлять себя как площадка, в том числе как арт-пространство. Проводим на Титовской сопке многочисленные конференции, фестивали исторической реконструкции, фестиваль эвенкийской культуры. В рамках программы "Больше чем путешествие" ждем, что к нам приедет много тех, кто интересуется историей, археологией и этнографией. Мы здесь создали Забайкальский научный центр Дальневосточного отделения РАН. То есть академическая наука пришла в Читу. И это тоже одна из площадок, где мы можем давать научную экспертизу и заниматься раскопками. "Сухотино" не само по себе, оно еще поддерживается новым научным центром, - уверена директор этноархеопарка "Сухотино" Наталья Викулова.

Начинка с историей

Ученая объясняет: здесь все буквально нашпиговано археологическими древностями - курганы, мастерские каменного века, палеолитические поселения, могильники разных эпох, культура плиточных могил, наскальные рисунки. Среди наиболее известных памятников, найденных на территории этно-археопарка, - мастерские времен неандертальцев, насчитывающие около 60 тысяч лет. Здесь же расположено поселение Сухотино-4, в котором обнаружено 18 культурных слоев, следы древних чумов и поселка каменного века.

- Мы предлагаем конвертировать археологическое и историческое наследие в широкое культурное пространство и туризм. То, что мы находим, может стать драйвером развития территории, туризма и культуры. Тем более что 2025-й объявлен в Забайкалье Годом объектов культурного наследия. У нас на сопке их около шести тысяч! В этом отношении мы - пилотное учреждение, - рассказывает Наталья Викулова.

За год с небольшим "Сухотино" посетили около 50 тысяч человек. Сюда привозят знаменитостей и высокопоставленных гостей. Здесь провели фестиваль этнографической культуры "Гиравун". В переводе с эвенкийского "гиравун" - февраль, "месяц первого шага".

- В Забайкалье у эвенков нет своего культурного центра, их в регионе осталось всего 950 человек. Но ведь территория Читы изначально была эвенкийская, и названия все на их языке. Мы предложили выбрать "Сухотино" культурной площадкой для местных эвенков. Теперь у нас собираются читинские эвенки и их собраться из северных районов Забайкалья, Красноярска, Иркутска, Якутска и Улан-Удэ. Надеемся, в следующем году провести уже международный "Гиравун", пригласив представителей этого народа из Монголии и Китая, - делится планами директор.

Деревня в пять юрт

Параллельно с развитием этноархеопарка на территории Титовской сопки продолжаются раскопки. В этом году будут работать на двух памятниках, одно из поселений датируется XVIII веком.

Ближайшие планы - создание 15-километровой тропы с освещением и видеонаблюдением, этнодеревни с эвенкийским поселением, бурятского поселка и острога. Посетители смогут в одном месте увидеть все основные элементы культуры Забайкалья. Деревня - это пять юрт. Одна большая 15-метровая, четыре поменьше. В каждой своя экспозиция. Пока экспонаты в основном новоделы, но в перспективе их заменят настоящими древностями.

А еще в "Сухотине" хотят популяризировать патриотические мероприятия. Второй год подряд на Титовской сопке 9 мая собираются желающие встретить "Рассвет Победы". В 2024-м их было около 400 человек, в этом - больше 800. Уверяют, что есть своя прелесть в том, чтобы проснуться в четыре утра и подняться на высоту с флагами, гармонями и песнями приветствовать восход солнца.

- Кроме того, мы заводим на территорию инвестпроекты - площадки в виде зон активности, например, веревочный парк, выполненный в нашей стилистике. Естественно, после историко-культурной экспертизы, чтобы не допустить ущерба для памятников. В этом видим несколько плюсов: развитие предпринимательства, новые точки притяжения для жителей и гостей, а также поддержание порядка на ближайшем участке. В этом году планируем запустить на свои территории первых трех бизнесменов, - объясняет руководитель этноархеопарка.

В нынешнем мае "Сухотино" впервые присоединился к акции "Ночь в музее". Гостям рассказывали о работе археологов и показали, как правильно откапывать скрытые в земле артефакты. А завершилась "Ночь" душевным квартирником с песнями у костра.