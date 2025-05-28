Турагентства оценили резолюцию об отмене топливных сборов

После того как редакция опубликовала резолюцию, подготовленную на Tourdom Camp с предложением об отмене топливных сборов и пересмотре условий доплат за перевозку, последовала первая реакция турагентств – в Телеграме они ставят лайки и пишут комментарии:

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«Мы этого так хотели, неужели сбудется?»

В течение многих лет условия работы для розницы ухудшались, и на Tourdom Camp 18–20 мая был сделан первый шаг к восстановлению взаимопонимания между участниками рынка. На конференцию приехали представители крупных туроператоров, которые осведомлены обо всех нюансах ценообразования – Анна Подгорная («Пегас»), Яна Муромова (Anex), Анна Малинина (Fun&Sun). На предложение Алексана Мкртчяна («Розовый слон») пересмотреть подход к топливным сборам, сделать доплаты «комиссионными» возражений, по сути, не было.

«Это значит, что у туроператоров есть понимание – нужно пойти навстречу рознице», – рассуждают эксперты.

«Необходимо найти решение, позволяющее больше зарабатывать и туроператорам, и турагентам», – сказал корреспонденту «ТурДома» основатель TBS Group и владелец сети турагентств «1001 Тур» Рашад Мамедов.

В противном случае исчезнет экономическая основа существования профессиональной работающей туристической розницы. Турагентствам придется либо закрыться, либо менять формат и самим становиться туроператорами, фактически конкурируя с уже работающими поставщиками.

«В итоге вернемся в 90-е годы, когда каждый сам делал туры и решал, как и что продавать».

Кстати, эту же мысль высказывают в чате и другие участники Tourdom Camp.

Конкретных сроков внедрения в жизнь предложений о топливном сборе в резолюции нет. Однако, как отметила модератор круглого стола Екатерина Бежанова (Onlinetours), «все договорились и все подтвердили, что это возможно». А Иван Бубляев из OneTouch & Travel считает, что «любой бизнес на уровне B2B должен быть максимально взаимовыгодным, так как каждая из сторон дополняет друг друга, работая вместе». По его мнению, встречи туроператоров и турагентов в формате Tourdom Camp должны стать регулярными.

Резолюцию участников Tourdom Camp поддержал Альянс туристических агентств. Ее исполнительный директор, Наталия Осипова, напомнила, что, как и сказала на конференции Анна Подгорная («Пегас»), туроператорам понадобится время на доработку своего софта под новую логику ценообразования.