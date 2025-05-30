Все, что нужно знать об отдыхе в Крыму в 2025 году

В 2025 году Крыму предрекают наплыв туристов. Ожидается, что количество путешественников, которые посетят полуостров, вырастет на 40-45 процентов в сравнении с 2024 годом — а тогда отдохнуть в Крыму приехали 5,8 миллиона человек. Провести отпуск в Крыму действительно дешевле, чем в Турции или Египте, а по количеству достопримечательностей регион не уступает прочим европейским курортам. «Лента.ру» рассказывает, где отдыхать в Крыму в 2025 году и сколько будет стоить проживание.

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Сколько стоит отдых в Крыму в 2025 году

В 2025 году в Крыму туристов ожидают доступные цены на отдых. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость туров «все включено» с бюджетными отелями на полуострове варьируется от 40 до 60 тысяч рублей на двоих (без учета проезда).

От 20 тысяч рублей стоит жилье на семь дней в Крыму в расчете на одного человека, без учета проезда.

Путевки в отели среднего уровня обойдутся несколько дороже — от 60 до 90 тысяч рублей, а в пятизвездочные отели — от 140 тысяч рублей. При этом, отметили в АТОР, отелей с питанием по системе «все включено» в регионе немного — 10-15 процентов. Суточное бронирование крымских отелей в этом туристическом сезоне обойдется в среднем в 5 тысяч рублей, рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Популярные курорты

Курорты полуострова пока не переполнены туристами, хотя спрос на отдых растет. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), бронирование отелей на лето выросло на 44 процента по сравнению с прошлым годом. В числе наиболее популярных курортов — Ялта, Алушта, Судак, Феодосия и Евпатория.

В прошлом году, поделилась с «Лентой.ру» PR-менеджер «Яндекс Путешествий Дарья Шулик, наибольший рост показали Алупка, Судак, Гурзуф и Новый Свет. Интерес туристов к Алупке вырос на 110 процентов, к Судаку — на 55 процентов, к Гурзуфу — на 54 процента, а к Новому Свету на 50 процентов.

«Из классических направлений стоит выделить Ялту, Коктебель, Феодосию, Орджоникидзе и Керчь. Эти направления традиционно остаются наиболее популярными», — Дарья Шулик, пиар-менеджер.

При этом надо быть готовыми к тому, что в регионе проходят военные учения, защитные мероприятия, работают системы ПВО. Но с этим можно столкнуться не везде в Крыму — на большинстве курортов тихо и спокойно.

Кроме того, стоит учитывать возможные проблемы с купанием: в Крыму фиксировались выбросы мазута после разлива в Керченском проливе. В декабре там потерпели крушение два танкера, и в море попали несколько тонн топлива. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что все пляжи Крыма и Севастополя пригодны для отдыха. В апреле специалисты проверили море в этих местах и посчитали его достаточно чистым.

Как добраться в Крым

Собираясь на отдых в Крым, стоит быть готовыми к тому, что туда все еще нельзя добраться на самолете — аэропорт в Симферополе, как и в ближайших к нему Краснодаре и Ростове-на-Дону, временно закрыт с 2022 года. Потому дорога в республику занимает минимум сутки. Проезд по Крымскому мосту может занять несколько часов из-за пробок.

Сейчас есть четыре способа, чтобы добраться в Крым.

Самолетом

Через Сочи

Дорога в Сочи на самолете займет около 3,5 часа, стоимость билетов в июне начинается от 8,6 тысячи рублей. Далее в Крым можно добраться на арендованном автомобиле, поезде или автобусе. Поезда ходят каждый день: от Адлера до Керчи можно доехать чуть меньше чем за 13 часов, стоимость билетов начинается от 2 258 рублей. Билеты на автобус, которые тоже отправляются регулярно, стоят от 3,5 тысячи рублей.

Через Минеральные Воды

Перелет в Минеральные Воды из Москвы занимает 3,5 часа, стоимость билетов в мае начинается от 7,3 тысячи рублей. Далее можно арендовать автомобиль, поехать на поезде или автобусе: дорога займет от 14 часов без учета пробок, билеты стоят от 3,3 тысячи рублей. На поезде можно доехать чуть быстрее: за 13 часов, билеты стоят от 3 тысяч рублей.

На поезде

Из Москвы в Крым можно доехать фирменном поезде «‎‎Таврия». Время в пути (в Симферополь) составит 1 день 17 часов, стоимость билетов в плацкарте начинается от 5,6 тысячи рублей, в купе — от 12 тысяч. Прямые рейсы в Крым на поезде также есть из Санкт-Петербурга.

На автобусе

Дорога в Крым на автобусе из Москвы займет около суток — например, в Керчь можно добраться за 23 часа без учета пробок. Билет можно приобрести за 3,9 тысячи рублей.

На машине

На машине в Крым можно добраться в среднем за 19-25 часов, стоимость дороги обойдется от 14 тысяч рублей, включая бензин и платные участки. Отправляясь на полуостров на автомобиле, важно учесть высокую вероятность пробок. Однако есть и бонус: возможность посетить несколько городов по пути и насладиться дорожными пейзажами.

Где отдохнуть в Крыму

Восточный берег Крыма

Керчь

Как добраться

На поезде из Москвы — от 22 часов 19 минут.

На машине из Москвы (1541 километр) — от 19 часов.

Керчь — древнейший город в Крыму и один из самых древних в России. Он был основан еще в VII веке до нашей эры и сначала назывался Пантикапей. В городе и окрестностях осталось немало руин, по которым можно понять, как жили люди несколько тысячелетий назад.

Керчь иногда называют городом двух морей, поскольку он расположен на перешейке Керченского пролива между Черным и Азовским морем. Но несмотря на это, популярным пляжным курортом город не считается. Сюда скорее едут ради знакомства с богатой историей и культурного отдыха. При этом в Керчи есть уникальные Генеральские пляжи — красивейшие бухты на Азовском море в окружении скал, где часто видят дельфинов.

Что посетить в Керчи

Крымский мост. Одна из визитных карточек Керчи и всего Крыма. Во всей красе его можно разглядеть с горы Митридат или мыса Ак-Бурун («Белый мыс»), замыкающего Керченскую бухту.

Одна из визитных карточек Керчи и всего Крыма. Во всей красе его можно разглядеть с горы Митридат или мыса Ак-Бурун («Белый мыс»), замыкающего Керченскую бухту. Гора Митридат. Это невысокая гора (91 метр) с богатой историей: в древности здесь стоял дворец понтийского царя Митридата VI Евпатора. На вершине сохранились остатки колоннад, храмов, театров и домов и городского некрополя. На пике горит Вечный огонь в память о боях Великой Отечественной войны. С вершины открываются лучшие виды на город и море.

Это невысокая гора (91 метр) с богатой историей: в древности здесь стоял дворец понтийского царя Митридата VI Евпатора. На вершине сохранились остатки колоннад, храмов, театров и домов и городского некрополя. На пике горит Вечный огонь в память о боях Великой Отечественной войны. С вершины открываются лучшие виды на город и море. Большая Митридатская лестница. Лестницу, ведущую на вершину горы, можно считать отдельной достопримечательностью. Она построена в XIX веке и состоит из ступенек, украшенных арками, скульптурами и промежуточными смотровыми площадками. У подножия находится Склеп Деметры — античной богини, которая по преданиям была погребена в Пантикапее. Архитектурный ансамбль из сотен ступенек, украшенных балюстрадами, скульптурами, арками и смотровыми площадками, был частично разрушен во время Крымской войны и восстановлен уже в XX веке. Посетить его можно за 170 рублей. Сверху открывается вид на город, Керченский пролив и Крымский мост.

Лестницу, ведущую на вершину горы, можно считать отдельной достопримечательностью. Она построена в XIX веке и состоит из ступенек, украшенных арками, скульптурами и промежуточными смотровыми площадками. У подножия находится Склеп Деметры — античной богини, которая по преданиям была погребена в Пантикапее. Архитектурный ансамбль из сотен ступенек, украшенных балюстрадами, скульптурами, арками и смотровыми площадками, был частично разрушен во время Крымской войны и восстановлен уже в XX веке. Посетить его можно за 170 рублей. Сверху открывается вид на город, Керченский пролив и Крымский мост. Площадь Ленина. Центральная площадь Керчи, от которой тянется одноименная улица с кафе и ресторанами, так называемый «Керченский Арбат». Гуляя по ней, можно заодно осмотреть гимназию Короленко на параллельной улице — старинный замок из камня.

Центральная площадь Керчи, от которой тянется одноименная улица с кафе и ресторанами, так называемый «Керченский Арбат». Гуляя по ней, можно заодно осмотреть гимназию Короленко на параллельной улице — старинный замок из камня. Церковь святого Иоанна Предтечи. Православный собор, построенный в VIII-XIX веках по византийским канонам. На стенах сохранились старинные росписи.

Православный собор, построенный в VIII-XIX веках по византийским канонам. На стенах сохранились старинные росписи. Крепость «Керчь». Крупное фортификационное сооружение, расположенное на мысе Ак-Бурун, в самой узкой части Керченского пролива. Крепость была построена во второй половине XIX века для защиты стратегически важного прохода между Черным и Азовским морями, по назначению она использовалась до самого распада СССР. Сейчас это популярный туристический объект, тем более, стоимость посещения составляет от 200 рублей. Но попасть в крепость можно только в составе группы, плюс, туда не пускают детей младше 6 лет.

Крупное фортификационное сооружение, расположенное на мысе Ак-Бурун, в самой узкой части Керченского пролива. Крепость была построена во второй половине XIX века для защиты стратегически важного прохода между Черным и Азовским морями, по назначению она использовалась до самого распада СССР. Сейчас это популярный туристический объект, тем более, стоимость посещения составляет от 200 рублей. Но попасть в крепость можно только в составе группы, плюс, туда не пускают детей младше 6 лет. Царский курган — памятник погребальной архитектуры, обнаруженный в 5 километрах от Керчи 150 лет назад. Курган датируется IV веком до нашей эры и таит множество загадок: например, внутри нет следов ни единого захоронения, и для кого он строился до сих пор неизвестно.

Курган датируется IV веком до нашей эры и таит множество загадок: например, внутри нет следов ни единого захоронения, и для кого он строился до сих пор неизвестно. Кояшское озеро. Еще его называют Розовым — такой оттенок получился из-за содержащихся в воде кристаллов соли. Озеро находится на территории Опукского заповедника, потому посетить его можно только в составе группы, оформив разрешение.

Еще его называют Розовым — такой оттенок получился из-за содержащихся в воде кристаллов соли. Озеро находится на территории Опукского заповедника, потому посетить его можно только в составе группы, оформив разрешение. Булганакские грязевые вулканы. Под Керчью (в 8 километрах от города, в деревне Бондаренково), находится долина грязевых вулканов. В этом месте из-под земли выбрасывается горячая глина. Застывая, она образует сопки, благодаря чему пейзажи вокруг напоминают марсианские.

Где остановиться в Керчи

Цены на размещение в отелях и гостевых домах варьируются от 800 рублей за ночь.

Если рассматривать номера в комфортабельных отелях и пансионатах с бассейном и собственным пляжем, стоимость размещения начинается от 5 тысяч рублей за ночь.

Лучшие пляжи Керчи

Городской пляж Керчи. Находится на Аршинцевской косе и считается одним из лучших в городе. Есть вся необходимая инфраструктура: лежаки, раздевалки, туалеты, кафе, аттракционы для взрослых и детей. Пляж песчаный, с пологим входом в море.

Находится на Аршинцевской косе и считается одним из лучших в городе. Есть вся необходимая инфраструктура: лежаки, раздевалки, туалеты, кафе, аттракционы для взрослых и детей. Пляж песчаный, с пологим входом в море. Пляж «Молодежный». Этот небольшой пляж примыкает к главному парку Керчи, он находится в бухте Керченского пролива, откуда открывается вид на Керченский мост. Пляж небольшой, но популярный у местных жителей: здесь есть все для комфортного отдыха, рядом парковая зона с мангалами и аттракционами. море в этом месте быстро прогревается из-за небольшой глубины.

Этот небольшой пляж примыкает к главному парку Керчи, он находится в бухте Керченского пролива, откуда открывается вид на Керченский мост. Пляж небольшой, но популярный у местных жителей: здесь есть все для комфортного отдыха, рядом парковая зона с мангалами и аттракционами. море в этом месте быстро прогревается из-за небольшой глубины. Генеральские пляжи. Генеральские пляжи находятся в 30 километрах от Керчи, на территории Караларского природного парка. Они представляют собой несколько живописных бухт с мелким песком и чистым прозрачным морем.

Феодосия

Как добраться

На поезде до Керчи, далее — на автобусе (2-3 часа, цена билета — от 557 рублей) или такси (от 1,5 часа в пути).

На автомобиле из Москвы (1644 километра) — от 19,5 часа.

Феодосия — один из древнейших городов Крыма, основанный в VI веке до нашей эры греческими колонистами. В XIX веке здесь жил и работал знаменитый художник-маринист Иван Айвазовский. Сейчас город славится уютными пляжами с золотистым песком и развитой инфраструктурой.

Что посетить в Феодосии

Картинная галерея имени И.К. Айвазовского — один из крупнейших и старейших музеев маринистической живописи. Галерея занимает два здания: дом самого художника и особняк его сестры. В собрании музея — более 13 тысяч экспонатов, включая 416 живописных и графических работ Айвазовского — крупнейшая в мире коллекция произведений художника. В музее проходят выставки, конференции и музыкальные фестивали. Билет стоит от 500 рублей.

Галерея занимает два здания: дом самого художника и особняк его сестры. В собрании музея — более 13 тысяч экспонатов, включая 416 живописных и графических работ Айвазовского — крупнейшая в мире коллекция произведений художника. В музее проходят выставки, конференции и музыкальные фестивали. Билет стоит от 500 рублей. Карадагский заповедник. Заповедник назван в честь находящегося на его территории потухшего вулкана Карадаг, самого древнего в Европе. Здесь можно увидеть редкие растения и животных, а также дельфинов — во время морских экскурсий. Еще в заповеднике есть дельфинарий (вход — 200 рублей для детей и 400 — для взрослых).

Заповедник назван в честь находящегося на его территории потухшего вулкана Карадаг, самого древнего в Европе. Здесь можно увидеть редкие растения и животных, а также дельфинов — во время морских экскурсий. Еще в заповеднике есть дельфинарий (вход — 200 рублей для детей и 400 — для взрослых). Золотые Ворота — это знаменитая прибрежная скала у вулканического массива Карадаг. Туристы могут полюбоваться ей с экологической тропы Карадагского заповедника или отправиться на морскую экскурсию.

Туристы могут полюбоваться ей с экологической тропы Карадагского заповедника или отправиться на морскую экскурсию. Дельфинарий. Поход в Феодосийский дельфинарий — одно из главных развлечений для семей, приехавший в город с детьми. Здесь можно посмотреть не только представления, но и поплавать с дельфинами (посещение — от 1000 рублей).

Где поселиться в Феодосии

В Феодосии есть отели и гостевые дома. Самый дешевый номер обойдется в 890 рублей, средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле — от 2,8 тысячи рублей, в четырехзвездочном на берегу Черного моря — от 4 тысяч рублей.

Лучшие пляжи Феодосии

Золотой пляж. Самый крупный и популярный пляж с мелким золотистым песком и пологим заходом в море. Протяженность пляжа составляет около 6 километров, что позволяет найти как оживленные участки с кафе и развлечениями, так и уединенные места для спокойного отдыха.

Самый крупный и популярный пляж с мелким золотистым песком и пологим заходом в море. Протяженность пляжа составляет около 6 километров, что позволяет найти как оживленные участки с кафе и развлечениями, так и уединенные места для спокойного отдыха. «Алые паруса». Просторный пляж с песком, перемешанным с крупной ракушкой. Здесь хорошо развита инфраструктура: шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, кафе и аттракционы для взрослых и детей. Пляж ценят за чистоту, комфорт и водные развлечения.

Просторный пляж с песком, перемешанным с крупной ракушкой. Здесь хорошо развита инфраструктура: шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, кафе и аттракционы для взрослых и детей. Пляж ценят за чистоту, комфорт и водные развлечения. «Камешки». Галечно-песчаный пляж в центре города, рядом с картинной галереей Айвазовского и железнодорожным вокзалом. Вход бесплатный, есть все необходимые удобства, но в сезон бывает многолюдно.

Судак

Как добраться

На поезде до Керчи, далее — на автобусе (примерно 4 часа, цена билета — от 895 рублей) или такси (от 2 часов в пути).

На автомобиле из Москвы (1693 километра) — от 21 часа.

Судак — самый крупный город на восточном побережье Крыма. Здесь практически средиземноморский климат, очень длинный купальный сезон (с начала июня до середины октября), низкая влажность и целебный воздух.

В городе находится Генуэзская крепость, одна из самых древних достопримечательностей Крыма, где ежегодно проходят реконструкции средневековых рыцарских боев. Кроме того, рассказывает Дарья Шулик, в Судаке есть большая благоустроенная набережная с кафе и ресторанами, где любят отдыхать туристы, и просторные галечные пляжи. Набережная раскинулась на несколько километров — от самой крепости до заповедного мыса Алчак.

Что посетить в Судаке

Генуэзская крепость — средневековый памятник XIV века, расположенный на холме с панорамным видом на бухту. На территории крепости (вход: 250 рублей — для взрослых и 150 рублей — для детей) находятся замок, Девичья башня, храм, мечеть и казармы. В мечети сейчас работает музей. С башни открывается захватывающий вид на море.

На территории крепости (вход: 250 рублей — для взрослых и 150 рублей — для детей) находятся замок, Девичья башня, храм, мечеть и казармы. В мечети сейчас работает музей. С башни открывается захватывающий вид на море. Мыс «Меганом» — полуостров в юго-восточной части Крыма, расположенный примерно в 15 километрах от Судака. Ландшафты здесь напоминают лунно-марсианские пейзажи: скалистые склоны, сухая степная растительность, причудливые каменные образования. Мыс называют самым загадочным местом Крыма: здесь можно увидеть старинный маяк, подводный музей якорей и необычный «Храм Солнца», созданный из камней. Благодаря прозрачной воде мыс популярен у дайверов.

Ландшафты здесь напоминают лунно-марсианские пейзажи: скалистые склоны, сухая степная растительность, причудливые каменные образования. Мыс называют самым загадочным местом Крыма: здесь можно увидеть старинный маяк, подводный музей якорей и необычный «Храм Солнца», созданный из камней. Благодаря прозрачной воде мыс популярен у дайверов. Тропа Голицына в поселке Новый Свет. Тропу проложили в начале XX века по приказу князя Льва Голицына к приезду императора Николая II. Она начинается в поселке Новый Свет и тянется более чем на 5 километров над морем по склону горы Коба-Кая («Пещерная Гора»). По пути можно посетить грот Шаляпина — некогда винный погреб, устроенный Голицыным. По легенде, когда-то Федор Шаляпин разбил здесь силой голоса бокал с шампанским.

Тропу проложили в начале XX века по приказу князя Льва Голицына к приезду императора Николая II. Она начинается в поселке Новый Свет и тянется более чем на 5 километров над морем по склону горы Коба-Кая («Пещерная Гора»). По пути можно посетить грот Шаляпина — некогда винный погреб, устроенный Голицыным. По легенде, когда-то Федор Шаляпин разбил здесь силой голоса бокал с шампанским. Завод шампанских вин «Новый Свет». Основан в XIX веке Львом Голицыным, одно из самых популярных мест у туристов. Здесь можно посетить старинные подземные тоннели, вырубленные более 140 лет назад в горе Коба-Кая, где выдерживаются вина, продегустировать напитки и познакомиться с технологией производства шампанского из первых рук, включая экскурсии с главным технологом завода.

Основан в XIX веке Львом Голицыным, одно из самых популярных мест у туристов. Здесь можно посетить старинные подземные тоннели, вырубленные более 140 лет назад в горе Коба-Кая, где выдерживаются вина, продегустировать напитки и познакомиться с технологией производства шампанского из первых рук, включая экскурсии с главным технологом завода. Аквапарк «Судак». Здесь есть как экстремальные горки для взрослых, так и низкие и безопасные для малышей, для них предлагается теплый бассейн-«лягушатник». Стоимость входа — 1,5 тысячи рублей для взрослых и 1,2 тысячи для детей.

Где остановиться в Судаке

Отели и гостевые дома — есть как варианты по системе «все включено» (от 3 тысяч рублей), так и более бюджетные (от 600 рублей).

Базы отдыха в поселке Новый Свет — идеальны для спокойного отдыха. Есть варианты с глэмпингами на природе (от 3,2 тысячи рублей).

Лучшие пляжи

Центральный пляж Судака — песчано-галечный, с развитой инфраструктурой и пологим входом в море.

— песчано-галечный, с развитой инфраструктурой и пологим входом в море. Пляж «Меганом» — дикий, но чистый и живописный, подходит для уединенного отдыха с палаткой.

— дикий, но чистый и живописный, подходит для уединенного отдыха с палаткой. Царский пляж в поселке Новый Свет — небольшой пляж с чистой водой в бухте недалеко от поселка. Добраться проще всего на катере от поселка или Судака.

— небольшой пляж с чистой водой в бухте недалеко от поселка. Добраться проще всего на катере от поселка или Судака. Пляж «Тихая бухта» в Коктебеле — песчаный, идеальный для кемпинга и отдыха с палатками.

Южный берег Крыма

Ялта

Как добраться:

На поезде до Симферополя (28 часов 10 минут), далее — на автобусе (1,5 часа, цена билета — от 528 рублей) или такси (от 1,5 часа в пути).

На автомобиле из Москвы (1815 километров) — от 22 часов.

Ялта — самый популярный город для отдыха на Южном берегу Крыма. Здесь субтропический климат сочетается с живописными видами и богатой культурной жизнью. Это идеальное место для тех, кто ищет баланс между пляжным отдыхом, познавательным туризмом и активной ночной жизнью. Но стоимость отдыха здесь может быть дороже, чем в других частях полуострова.

Что посетить в Ялте

Набережная имени Ленина — сердце Ялты, где кипит курортная жизнь: рестораны, кафе, сувенирные лавки и уличные музыканты создают атмосферу праздника.

Ласточкино гнездо — замок в готическом стиле, расположенный на отвесной 40-метровой скале в поселке Гаспра. Это визитная карточка Крыма, одна из самых популярных локаций. Особенно красиво замок смотрится с воды, во время морской экскурсии (от 1200 рублей с человека), которая позволяет заодно увидеть панораму города.

Воронцовский дворец (в Алупке) — образец архитектуры XIX века с просторным парком, сочетающим английский и восточный стили. Находится в живописном месте у подножья горы Ай-Петри. Стоимость единого билета — от 1000 рублей.

Ливадийский дворец — бывшая летняя резиденция Николая II, известная как место проведения Ялтинской конференции 1945 года. Находится в поселке Ливадия, в 3 километрах от Ялты, на склоне горы Могаби. Билет можно приобрести за 450 рублей.

Гора Ай-Петри — одна из самых известных вершин Крыма. Высота горы достигает 1234 метров, а с ее плато открываются захватывающие панорамы на Ялту, море и окрестности. Туристов здесь привлекают необычные скальные «зубцы дракона», многочисленные карстовые пещеры и подвесные мосты. Подняться на нее можно на канатной дороге из Мисхора (стоимость билета в будни — от 1,3 тысячи рублей для взрослого, от тысячи рублей для ребенка) — это отдельное приключение.

Никитский ботанический сад в поселке Никита под Ялтой — коллекция растений со всего мира, особенно красиво здесь весной, в период цветения, и осенью. Входной билет стоит от 750 рублей.

Массандровский дворец — резиденция Александра III, окруженная живописным парком. Внутри сохранились роскошные интерьеры с резным деревом, каминами и портретами царской семьи.

Где остановиться в Ялте

Отели и гостевые дома. В Ялте есть объекты размещения на любой вкус: самое дешевое проживание обойдется в 800 рублей, средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле — 3,9 тысячи рублей, четырехзвездочном — 6 тысяч рублей, пятизвездочном — 14,2 тысячи рублей.

Лучшие пляжи Ялты

Массандровский пляж — один из лучших в Ялте, с чистой водой, развитой инфраструктурой и галечным покрытием. Находится в 10 минутах ходьбы от набережной в центре города.

— один из лучших в Ялте, с чистой водой, развитой инфраструктурой и галечным покрытием. Находится в 10 минутах ходьбы от набережной в центре города. Приморский пляж — расположен рядом с набережной, подходит для семейного отдыха, но здесь может быть многолюдно.

Алушта

Как добраться:

На поезде до Симферополя (28 часов 10 минут), далее — на автобусе (час в пути, цена билета — от 307 рублей) или такси (от часа в пути);

На автомобиле из Москвы (1782 километра) — от 21 часа.

Алушта — уютный курортный городок в 27 километрах от Ялты, идеально подходящий для семейного отдыха. Море здесь чище, чем в Ялте, и более доступные цены. Алушта славится своим целебным воздухом благодаря сочетанию морского и горного климата.

Достопримечательности Алушты

Набережная Алушты — самая длинная на полуострове (7 километров), с красивой белоснежной ротондой «Алушта-курорт» и разнообразными кафе.

Парк миниатюр «Крым в миниатюре» в Алуште» — уникальный музей под открытым небом, где за 1,5 часа можно увидеть все главные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25. Здесь представлено около 45 макетов знаменитых памятников и архитектурных объектов полуострова: Ласточкино гнездо, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Генуэзская крепость, Ханский дворец в Бахчисарае и многие другие. Вечером миниатюры подсвечиваются.

Гора Демерджи — природный заповедник с уникальными скальными образованиями. На вершине находится так называемая Долина Привидений — участок с причудливыми каменными изваяниями, напоминающими животных и фантастические фигуры.

Алуштинский аквариум — интересное место для детей, где можно увидеть морских обитателей. Стоимость билета составляет 1000 рублей для взрослых, 700 — для детей, дети до 3 лет проходят бесплатно.

Храм Всех Святых — православный храм, построенный в 1842 году по указанию графа Михаила Воронцова. Внутри сохранились ценные иконы и резной иконостас.

Лучшие пляжи Алушты

Центральный пляж Алушты — галечный, с развитой инфраструктурой и пологим входом в море, подходит для детей.

— галечный, с развитой инфраструктурой и пологим входом в море, подходит для детей. Пляжи Профессорского уголка — немноголюдные, с чистой водой и красивыми видами.

— немноголюдные, с чистой водой и красивыми видами. Пляж в поселке Рыбачье (15 километров от Алушты) — мелкогалечный, идеальный для уединенного отдыха.

Западный берег Крыма

Евпатория

Как добраться:

На поезде до Симферополя (28 часов 10 минут), далее — на автобусе (1,5 часа, цена билета — от 327 рублей) или такси (от 1,5 часа в пути).

На автомобиле из Москвы (1813 километров) — от 21 часа.

Евпатория — популярный туристический город на западном берегу Крыма. Это идеальный курорт для семейного отдыха благодаря песчаным пляжам, пологому входу в море и обилию детских развлечений. Город славится своими минеральными источниками, а еще здесь находится Мойнакское озеро с лечебной грязью — это делает курорт центром оздоровительного туризма.

Достопримечательности Евпатории

Старый город — исторический квартал с узкими улочками, где сохранились мечеть Джума-Джами, синагоги, турецкие бани и храмовый комплекс Караимские кенасы. Прогулка здесь превращается в путешествие во времени: пахнет турецким кофе, звучат голоса экскурсоводов, а в ресторанчиках можно попробовать блюда восточной и еврейской кухни.

Мечеть Джума-Джами — архитектурный памятник XVI века, одна из красивейших мечетей Крыма. Она находится в Старом городе и считается его жемчужиной.

Николаевский собор — величественный православный храм в византийском стиле в центре города. Он был построен в 1893–1899 годах в память об освобождении Евпатории от англо-франко-турецких войск в Крымской войне.

Озеро Сасык-Сиваш — розовое озеро, подобное Кояшскому в Керчи. Изначально это был залив Черного моря, но за века ветры и штормовые волны сформировали песчано-ракушечную дамбу, отделившую озеро от моря и превратившую его в бессточный лиман. Розовый цвет озеро приобрело благодаря микроводоросли Дуналиелла салина, выделяющей бета-каротин. Особенно эффектно водоем выглядит на рассвете и закате.

Где остановиться в Евпатории

Отели и гостевые дома. Самые бюджетные номера обойдутся в 1,2 тысячи рублей, двухзвездочные — от 2,2 тысячи рублей, а трехзвездочные — от 6,2 тысячи.

Санатории. В городе находится несколько санаториев, которые предлагают лечебные программы и комфортное проживание. Стоимость за сутки — от 7,2 тысячи рублей.

Кемпинги — отличный вариант для тех, кто ценит отдых на природе. На западном побережье есть благоустроенные площадки со всеми удобствами и арендой палаток (от 2 тысяч рублей), стоимость проживания составляет от 300 рублей за человека.

Лучшие пляжи Евпатории