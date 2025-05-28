Турэксперт назвал лидеров внутреннего туризма

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что Москва и Московская область входят в тройку лидеров внутреннего туризма.

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В беседе с РИАМО эксперт отметил, что на первом месте по популярности традиционно находится Краснодарский край.

По словам специалиста, также в список предпочтений для отдыха в России входят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым, Калининградская область, Татарстан, Дагестан, Алтай и озеро Байкал.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что бронь номерного фонда в отелях и гостиницах республики превысила 50%.