Цены на экскурсии и трансферы пообещали сделать конкурентными

Одна из тенденций, отмеченных на экспертной сессии Tourdom Camp, – снижение агентской комиссии. В таких условиях поставщики рекомендуют партнерам активнее продавать дополнительные услуги, чтобы увеличить свой доход.

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Однако у турагентств возникают вопросы по бронированию сервисов. Перспектива заказа «допов» часто зависит от того, насколько конкурентные тарифы выставил туроператор. Например, индивидуальный трансфер в Турции у туркомпаний, как правило, намного дороже, чем стоимость поездки на «Киви такси» или Яндекс Go.

«Существенная разница может подорвать доверие туриста, – считает директор турагентства “Ингостур Центр” Александр Казин. – Мы обоснуем клиенту “дельту”, если она составляет 20–30%, но не 100».

Заказу допуслуг иногда мешает неудобная или неполная подача информации на сайте туроператора. Бывает, что сориентироваться сложно или представлены не все данные, поэтому не возникает желания бронировать.

«Отсутствие подробных сведений о предстоящей экскурсии может вызвать недовольство туристов», – отмечает Андрей Циленко, руководитель «МираТур».

Продав услугу, агентство иногда рискует столкнуться с репутационными потерями.

«Пример – такси в аэропорт. Заработок турагента минимален, зато в случае накладки сорвется весь тур, – говорит Александр Казин. – А ответственным, по мнению туриста, будет всё равно турагент, хотя он не является исполнителем. Клиент будет потерян».

То же самое касается и заказа экскурсий.

И наконец, трудозатраты на бронирование дополнительных сервисов иногда несоразмерны полученному вознаграждению.

«Средняя стоимость экскурсии в Турции – 60 долларов. Если мы продадим их семье из трех человек, комиссия составит полторы тыс. руб. Стоит ли заниматься ими ради такого “выхлопа”?» – спрашивает Андрей Циленко.

В туроператорских компаниях рассказали корреспонденту TourDom.ru, что в последние несколько лет видят рост продаж дополнительных услуг.

«Бронирования зависят от сезона и направления, но в среднем по рынку составляют около 10% от общего объема», – уточнили в TEZ TOUR.

Поставщики стараются сделать тарифы привлекательными.

«Стоимость проезда в Турции по маршруту аэропорт Анталья – Бельдиби начинается от 50 евро», – привел пример директор по продажам OneTouch & Travel Иван Бубляев.

«Наши цены на трансферы и экскурсии сравнимы с местным рынком. Просим агентов присылать конкретные кейсы, если возникают расхождения, – говорит генеральный директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов. – Мы готовы работать над этим».

Чтобы сделать бронирование допсервисов удобным для партнеров, в туроператорах наполняют разделы на сайте подробной информацией. В PAC Group рассказали, что в подборе туров «комбинируется буквально все», в турпакет можно добавить любые дополнительные услуги. Особым спросом пользуются экскурсии у круизных туристов: таким клиентам удобнее спланировать программу заранее.

В отношении трудозатрат туроператоры напомнили, что диапазон цен на «допы», особенно экскурсии, велик – помимо экономвариантов за 40 долларов, есть предложения за 8 тыс., и комиссия с этих услуг будет разной.

«Конечно, продажа допсервисов может занять время, и его необходимо соизмерять. В то же время после 2022 года мы видим тенденцию, что сами туристы просят турагента забронировать все экскурсии заранее и уже даже знают какие», – обратил внимание Иван Бубляев. «Предоставляя экскурсии уже из России, турагент избавляет клиента от хлопот и поддерживает безопасность», – добавила управляющий директор Let’s Fly Любовь Воронина.

Ранее мы писали, что на конференции Tourdom Camp выявили тенденции развития турбизнеса на ближайшие годы, обсудили последствия изменения базового для туротрасли понятия «турпродукт», а также возможность сделать топливные сборы «комиссионными».