Специалисты сообщили, как путешествуют туристы с детьми

Каждое четвертое запланированное путешествие этим летом приходится на туристов с детьми, доля семейных поездок выросла за год почти в два раза по сравнению со среднегодовыми значениями. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое было представлено на пресс-конференции в ТАСС.

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«28% бронирований предусматривает размещение с детьми. К началу летнего сезона доля семейных поездок выросла почти в два раза по сравнению со среднегодовыми значениями (13%)», — выяснили эксперты.

Согласно результатам опроса среди более 1,5 тыс. российских путешественников, для поездок с детьми они отдают предпочтение отдыху на природе в разных форматах. Наиболее привлекательными видами отдыха стали пляжный (56% опрошенных) и активный отдых на природе - выезды в лес, к рекам и озерам (50%). В топ-3 также входит посещение парков развлечений и тематических курортов (38%). Экскурсионный туризм выбирают 33% респондентов, 20% - санатории и оздоровительные программы, 8% - отдых на всесезонных горнолыжных курортах.

В топ самых популярных внутрироссийских направлений на предстоящее лето у туристов с детьми входят курортные города - Сочи, Сириус и Геленджик. Среди зарубежных направлений также выделяются пляжные направления: Абхазия, Грузия (Батуми) и Турция. При этом, по данным сервиса, семейные путешественники также демонстрируют повышенный спрос на экскурсионные направления, например, Нижний Новгород, Калининград, Санкт-Петербург и Казань.