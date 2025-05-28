Отдых на Черном море: советы по выбору курорта и цены

Какие российские курорты в этом году самые популярные, куда и за сколько можно съездить отдохнуть всей семьей, почему стоит отказаться от Анапы, что выбрать — Сочи или Крым.

© ТАСС

Через несколько дней официально стартует летний сезон отпусков, который россияне по традиции проводят на море. Пляжный отдых лидирует и в этом году, рассказывают туроператоры. На фоне санкций, логистических проблем и заоблачных турецких цен притяжением любителей морских волн и бриза станут южные курорты страны.

НСН рассказывает, какие курорты Черноморского побережья в этом году самые популярные, куда и за сколько можно съездить отдохнуть всей семьей. Также в подборке — необычные туры, советы по отелям и апартаментам, предостережения и советы врачей на фоне «мазутных» пляжей.

Сочи вместо Анапы: цены и лучшие отели

Этим летом россияне поедут в Краснодарский край, Москву, Питер и Крым, а за пятое место поборются Калининград и Казань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Лидером по популярности среди туристов Краснодарского края выступает Сочи.

«Уже четко вырисовались лидеры на этот сезон. На первом месте по бронированиям Краснодарский край. Да, Анапа просела, но вырос Геленджик, Сочи. На втором месте Москва, далее Санкт-Петербург, затем Крым», — рассказал он.

При этом ЧП с выбросом мазута поставило под угрозу отдых в Краснодарском крае, где откроются не все пляжи. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросом мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Именно эти районы пострадали больше всего. Он призвал обратить внимание на посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. В отрасли эту идею охотно поддержали, отметив, что гастротуризм давно покорил сердца россиян.

Средний чек гастрономического тура в Краснодарском крае на двоих составляет 89 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня. Детям нужны свои предложения в таких турах, есть такая особенность. Предлагается специальное детское меню. У многих винных брендов уже есть свои рестораны», — рассказал он.

На этом фоне разница цен между Сочи и Анапой в этом году достигла фантастических 30%, а Крым рекордно подорожал на 20%, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Что касается Анапы, почти все отельеры дали цены 2024 года, а 15% отелей дали цены 2023 года. Поэтому видим сейчас резкий рост бронирований даже по Анапе. Разница цен между Сочи и Анапой уже достигла фантастических 30%. Такого не было никогда. Тот отель, который в Сочи стоит 15 тысяч в сутки, в Анапе стоит максимум 10 тысяч рублей», — рассказал он.

В целом по стране цены выросли от 10 до 18% в зависимости от «звездности» отелей.

«В среднем по России не хватает около тысячи отелей четырех-пяти звезд. Поэтому на эти отели мы видим самый большой рост цен – порядка 15-18%. У нас в целом все хорошо только с отелями одна-три звезды, большая, конкуренция, здесь рост цен составил 10-12%», — добавил собеседник НСН.

Подборка лучших отелей в Сочи на основе отзывов гостей в отрытом доступе:

Bridge Resort Богатырь Radisson Collection Paradise Resort & SPA Альфа Сириус Grand Karat Sochi

Туристы советуют также следующие апартаменты по соотношению цены и качества:

Оздоровительно-образовательный Центр Илона Апартаменты Вальсет Премиум от АЗИМУТ Апарт-Oтель Регул Ideal House Kurortniy Pr. FunDuke Apartments

Еще один традиционный вариант отдыха в Краснодарском крае — Геленджик.

Отдых в Геленджике можно спланировать по-разному. Уставшие от шума мегаполисов и повседневной активности выбирают чистые галечные пляжи, наслаждаются морем и окружающими бухту горами.

Семьи с детьми любят этот курорт за то, что здесь много развлечений для малышей. Например, «Сафари-парк» с дикими животными, шоу с морскими обитателями в дельфинарии и океанариуме. Есть также канатная дорога, колесо обозрения и аттракционы парка «Олимп». В Геленджике сразу несколько аквапарков, которые дети просто обожают. Поэтому с маленькими детьми можно поехать именно сюда.

Взрослым активным туристам тоже есть чем заняться - джиппинг в горах, конные прогулки, заезды на квадроциклах, дайвинг…

В Краснодарском крае действуют четыре гражданских аэропорта: Краснодар (Пашковский), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево) и Геленджик. Открыт только аэропорт Сочи, куда полеты осуществляются по безопасному маршруту в облет закрытого воздушного пространства.

Из Москвы в Сочи ежедневно совершается не меньше 10 рейсов, полёт занимает около 4 часов. В сезон цены на билеты в одну сторону начинаются от 7000 ₽.

Самый быстрый поезд «Москва — Адлер» идёт 23 часа, билет в плацкарту стоит от 3500 ₽, купе — от 5000 ₽, СВ — от 14 200 ₽.

Автобус из Москвы идёт без малого сутки, билет стоит от 3400 ₽. Расстояние между Москвой и Сочи составляет больше 1600 километров.

Чем опасен мазут Анапы

Напоминаем, что от пляжного отдыха лучше все-таки отказаться.

На центральном пляже Анапы уже сейчас многочисленные туристы купаются в море и загорают рядом с мазутными ловушками – видео публикует Telegram-канал Mash. Запрет Роспотребнадзора россиян не смущает. Ранее после разлива нефтепродуктов все пляжи Анапы попали в зону ЧС. Доступ к пляжам перекрыт рвами и песком.

Телеведущий и врач Александр Мясников, комментируя НСН обилие бесстрашных туристов на загрязнённых мазутом пляжах Анапы, назвал «национальным пофигизмом» безрассудное поведение отдыхающих.

«Во-первых, это просто негигиенично, грязно. Я не думаю, что от этого могут быть какие-то кожные болезни. Но, во-вторых, пары нефти – это чуждые для человеческого организма продукты. Я не думаю, что они могут быть даже нейтральными. А вот как вразумить людей? Никак. Только если они начнут массово болеть. Но они и начнут. Слишком мы отмороженные. Где бы я не путешествовал, знаете, как я узнаю соотечественников? Если написано, что здесь есть опасные крокодилы и купаться запрещено, – русские купаются. Значок, что озеро заразное, там грибок, паразиты – купаются русские. Шторм – купаются русские. Это такой национальный пофигизм. Так что гордиться здесь нечем», — заявил он.

Полежать на черноморских пляжах, где ранее был найден мазут, можно будет только тогда, когда будут проведены анализы грунта, заявил в эфире НСН научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Любые нефтепродукты содержат полиароматические углеводороды. Бензапирен – это полиароматический углеводород. Он содержится в нефтепродуктах в различных концентрациях. В обнаруженном на черноморском побережье мазуте чего только нет! Это далеко не однородное химическое вещество, как некоторым может показаться, там намешаны разные нефтяные фракции. Бензапирена там оказалось очень много. Чем выше будет температура, тем скорее бензапирен будет оттуда выделяться. Бензапирен остается, если мазут не убрали, либо убирается вместе с ним», — сказал собеседник НСН.

Крым: Ялта, Алупка, Севастополь

Ялта — еще один безопасный курорт, куда можно поехать в этом году.

Ялта привлекает туристов своим мягким климатом, живописными пейзажами, развитой инфраструктурой и богатой историей. Город известен своими красивыми набережными, дворцами, парками и музеями, а также возможностью совместить отдых на море с активными занятиями в горах.

При этом в целом Крым в этом году рекордно подорожал, предупреждают эксперты.

«Понятно, что Крым – это главный бенефициар кризиса в Анапе. Поэтому Крым лидер по росту цен в этом году. По сравнению с 2024 годом цены выросли на 15-20%. Но это еще связано с тем, что у него в прошлом году была низкая база. В прошлом году в Крым мало туристов отправлялось. В этом году едут хорошо – плюс 26% в летний период», — рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Средняя цена за номер в Крыму эти летом составит 5750 рублей, заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Делимся подборкой достопримечательностей, которые точно стоит посетить:

Массандровский дворец Ливадийский дворец Никитский Ботанический Сад Дом-музей Чехова Канатные дороги «Ялта-Горка» и «Мисхор-Ай-Петри»

Если вы планировали или мечтали оказаться в летней Италии, туроператоры рекомендуют присмотреться к еще одному городу Крыма.

Современная Алупка очень похожа на средиземноморский курорт Италии, Греции или юга Франции. Почему? Здесь у нас узкие улочки с кафе и магазинчиками, которые ведут прямиком к морю, а также кипарисы, которые поднимаются до самого неба. Само море здесь просто великолепное.

Самым популярным местом здесь признан Воронцовский дворец. Сегодня дворец и окружающий его парк являются музеем, где можно полюбоваться изысканной роскошью обстановки, окружавшей князя Воронцова при жизни.

Также советуем добраться до Кошки. Примерно в 10 минутах езды от Алупки находится поселок Симеиз, приютившийся в тени живописной горы Кошка. Если что, на самом деле гора называется Кош-Кая, то есть, двуглавая, однако постепенно это татарское слово преобразовалось в более понятное русскоязычным людям — Кошка. Но гора очертаниями действительно невероятно похожа на дремлющего зверька, которого полюбят все туристы.

Конечно, какой Крым без Севастополя? Это не только пляжный курорт, как может показаться. В течение всего года в Севастополь приезжают экскурсионные группы, чтобы посмотреть достопримечательности, в основном военно-исторические объекты. Стоимость билетов на них в зависимости от сезона не меняется.

Цены на апартаменты в Севастополе летом начинаются от 4000 рублей за сутки. В отелях, естественно, дороже. «Улучшенный стандарт» стоит от 4200 рублей в сутки.

Что посмотреть в Севастополе бесплатно:

Памятник затопленным кораблям Малахов курган Инкерман Парк Победы Мыс Фиолент Памятник матросу и солдату

Пляжный сезон здесь стартует уже в мае.