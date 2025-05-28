В магазине duty free во Внуково нельзя расплатиться долларами

«В магазине duty free во Внуково не принимают доллары – ни новые, ни старые», – сообщил в редакцию TourDom.ru подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома», столкнувшийся с проблемой.

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Турист собирался лететь из Москвы в Анталью рейсом Pegasus Airlines, который в расписании Внуково стоял 28 мая в 02:05. Однако борт турецкой авиакомпании, летевший в Москву, перенаправили на запасной в Пулково, и вылет на курорт перенесли на 15 часов. В ожидании самолета пассажир отправился в duty free.

По его словам, на кассе он узнал, что оплатить покупку разрешают только в евро или рублями по курсу в 104 руб. Продавец назвал причину – отсутствие сдачи.

«Говорю, а если я вам доллары дам под расчет? Ответил – нет, нам запрещено брать их. У парня передо мной была покупка ровно на 100 долларов, тоже не взяли».

Обсуждая сообщение, подписчики поделились своим опытом покупок в магазинах беспошлинной торговли.

«22 мая спокойно отдал доллары во Внуково, разницу добивал рублями, картой», – рассказал один из туристов.

В то же время есть другие примеры.

«В апреле не получилось оплатить валютой во Внуково. Причем евровую карту тоже не приняли».

«24 мая сказали – либо в американской валюте без сдачи, либо расплачивайтесь рублями или евро».

В компании RegStaer, операторе Duty Free Moscow, на вопрос корреспондента TourDom.ru о способах оплаты ответили так:

«В магазине в аэропорту Внуково цены на товары установлены в евро. Поэтому к оплате принимаем европейскую валюту, а также рубли по курсу 104,54 руб. (на сегодня. – Ред.). Котировка ежедневно меняется».

Сотрудник пояснил, что расплатиться можно и долларами, при условии что в магазине есть сдача. Впрочем, в компании уверили, что если покупатель дает американскую валюту под расчет, ее обязательно примут: