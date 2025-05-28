В Новосибирске обсудили развитие туризма в Доволенском районе

Губернатору Андрею Травникову, депутатам законодательного собрания Новосибирской области Ярославу Фролову и Сергею Гайдуку представили перспективы развития санатория «Доволенский».

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Важный для туристической отрасли района проект – продолжение развития санатория «Доволенский». Сегодня губернатору Андрею Травникову, депутатам законодательного собрания Новосибирской области Ярославу Фролову и Сергею Гайдуку представили перспективы развития санатория.

Рекреационный туризм базируется на использовании местных рекреационных и других природных ресурсов. Развитие одного из перспективных видов этого туризма – лечебно-оздоровительного – возможно на базе санатория «Доволенский».

Главе региона доложили, что за последние два года санаторий обслуживает 4,5 тысячи отдыхающих – взрослых и детей – ежегодно.

В 2023 и 2024 годах санаторий получал гранты в форме субсидий на поддержку предпринимательских инициатив по развитию объектов туризма и туристской инфраструктуры.

В рамках этой поддержки санаторий в 2023-2024 гг. реализовал проект «Формирование привлекательной туристической среды на берегу пресного озера в сосновом бору» (построен банно-оздоровительный комплекс, приобретён подогреваемый чан для бани, беседка, бассейн, детский городок и качели, а также организована прогулочная площадка у озера.

В 2024-2025 гг. реализуется проект «Создание инфраструктуры досуга на берегу озера в АО «Санаторий Доволенский». Организованы новые фотозоны, приобретён топиарий «Руки сердца», начато строительство летнего кафе, обновление основных средств, инвентаря и оборудования лечебного отделения, столовой, хозяйственной службы и других подразделений. На сумму более 3 млн рублей, приобретены: вёсельная лодка, моторные лодки для прогулок по озеру, катамараны, ожидается поступление водных лыж, сапов для сапсёрфинга, ватрушек, водного банана.

В планах на 2025-2026 годы – нарастить мощность с 210 до 260 мест, это позволит увеличить количество отдыхающих до пяти тысяч в год. Также в планах – благоустройство пляжной зоны, строительство беседок на берегу, пирса для рыбалки, создание зоны бассейнов, в том числе, и с минеральной водой, с подогревом, зоны для медитаций (костровой), площадок для детского и активного отдыха, прогулочных зон для отдыхающих и для жителей района.

Как доложил губернатору генеральный директор санатория «Доволенский» Алексей Курнявкин, для увеличения мощности санатория придётся расширять мощности лечебного отделения: запланировано строительство трёхэтажного лечебно-оздоровительного корпуса, который будет соединён с существующим лечебным корпусом, со зданием клуба и столовой, тем самым позволит отдыхающим комфортно перемещаться по тёплым переходам на завтраки, обеды и процедуры. В дальнейшем планируется переходом второго этажа соединить все объекты.

Ещё одно направление развития – историко-культурный или познавательный туризм. Гостям района может быть интересен «Доволенский историко-краеведческий музей». Сегодня к услугам посетителей музея – пять залов, в которых представлены как стационарные экспозиции, так и передвижные выставки – выставочный зал и 4 экспозиционных: «Краеведческий», «История и современность», «Памяти русского солдата посвящается», «Зал природы».

Фонды музея содержат более 5300 экспонатов. Каждый год в музее проходит более 40 выставок, проводится более 300 экскурсий. Ежегодно музей посещают более десяти тысяч человек.