Речной круиз по Оби выйдет дороже отдыха на Мальдивах

Согласно информации на сайте круизного оператора, 15-дневный круиз «На далекий Север» пролегает по маршруту: Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи (Ханты-Мужи) — Салехард — Салемал — Новый порт — Аксарка — Салехард — Новый Киеват — Шеркалы — Сургут. Стоимость двухместной каюты варьируется от 397 190 до 526 790 рублей.

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В цену круиза включено полноценное трехразовое питание, а также разнообразная программа, включающая экскурсии и развлечения. При бронировании тура предоставляются различные скидки.

По данным популярной онлайн-платформы для продажи туров «Travelata.ru», за сопоставимые деньги можно приобрести 14-дневный тур на Мальдивы, на атолл Баа. Предложение включает проживание в фешенебельном пятизвездочном отеле для двоих, расположенном непосредственно на первой береговой линии, всего в 25 метрах от пляжа.

К слову, в 2024 году аналогичное путешествие на теплоходе по Оби стоило 269 000 рублей. Место в трехместной каюте можно было приобрести за 160 тысяч рублей.

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