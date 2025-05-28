Исследование показало, как изменились траты и цели туристов

Медиахолдинг Rambler&Co, программа лояльности «СберСпасибо» и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили 138 тысяч россиян о планах на летний отпуск и изучили свыше 46 миллионов транзакций в категории «Путешествия». По итогам исследования выяснилось, что в 2025 году средний чек на поездки по России без услуг турагентств увеличился на 8 процентов и составил 26 948 рублей, средний размер трат на туры составил 61 337 рублей, на 3 процента ниже уровня прошлого года. При этом 25 процентов путешественников готовы передавать свои данные о поездках ИИ-сервисам для персональных скидок и предложений.

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По результатам опроса четверть (25 процентов) респондентов готовы делиться данными ради персонализации (4 процента уже делают это, а 21 процент соглашаются при явной выгоде), тогда как 42 процента пока склоняются к отказу и 33 процента категорически против. ИИ-ассистентами сегодня пользуются всего 8 процентов путешественников: большинству удобнее искать маршруты в агрегаторах билетов и отелей (38 процентов) или в блогах, соцсетях и на форумах (31 процент), еще 23 процента обращаются к классическим турагентам.

В этом году летом в отпуск собираются отправиться 47 процентов респондентов, из них 20 процентов планируют две поездки и более, тогда как 53 процента участников пока не определились или предпочитают другие сезоны. При онлайн-бронировании решающее значение имеют отзывы и рейтинг объекта (43 процента), цена и возможность оплатить бонусами (24 процента), расположение (20 процентов) и гибкие условия отмены (12 процентов), меньше всего важны функции «умного дома» в номере (1 процент).

По данным «СберСпасибо», самый высокий средний чек на путешествия за 2025 год зафиксирован в Москве, Воронеже и Красноярске. По сравнению с прошлым годом, сумма трат на проживание в отелях, кемпингах и трейлер-парках выросло на 5 процентов, при этом средний чек увеличился на 11 процентов и составил 7 413 рублей. Количество поездок на пригородных и местных маршрутах, включая железнодорожные и паромные рейсы, выросло на 13 процентов. При этом средняя цена билета снизилась на один процент до 392 рублей, что связано с ростом суммы транзакций в этой категории (+12 процентов). Затраты на авиабилеты практически не изменились, однако средний чек вырос на 7 процентов и составил 19 143 рубля.

«Путешествия становятся более осознанными, люди планируют маршруты заранее, опираясь на цифровые рекомендации. Мы видим это в динамике — за год в категории путешествия пользователи получили на 56 процентов больше кешбэка бонусами, всего свыше 258 миллионов», — отмечает директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольга Иванова.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек за услуги турагентств, включая предоплату путевок, в апреле — мае 2025 года составил 61 337 рублей, что на 3 процента ниже, чем годом ранее, при том что объем транзакций вырос на 6 процентов. Расходы на товары для походов и туристическое снаряжение, напротив, увеличились: средний чек поднялся до 7 120 рублей (+10 процентов), а число покупок – выше на 10 процентов, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании «Платформа ОФД» Леонида Симакова, длинные майские выходные и погода скорректировали поведение путешественников.