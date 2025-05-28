В Красноярске появится новая пятизвездочная гостиница

К 400-летию столицы Красноярского края планируется возвести пятизвездочный отель на 120 номеров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

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«Благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" в этом году впервые удалось добиться федерального льготного кредитования на улучшение гостиничной инфраструктуры. Финансирование одобрено для двух современных комплексов: пятизвездочного отеля на Стрелке на 120 номеров, а также двух гостиниц уровня 3 и 4 звезды в фанпарке "Бобровый лог", которые дадут новый импульс развитию туриндустрии», – сообщил губернатор.

Михаил Котюков отметил, что новые гостиницы станут своеобразным стимулом для малого и среднего бизнеса, будут созданы новые рабочие места. Новый отель появится на Стрелке. Предполагается, что это будет целый гостиничный комплекс с деловой зоной, спа-салоном, тренажерным залом, рестораном и подземным паркингом.

Напомним, что к 2028 году, когда Красноярск будет отмечать свое 400-летие, его население должно достигнуть 2 миллионов человек. Повышения численности населения предполагается добиться за счет миграционного притока благодаря реализуемым здесь инвестиционным проектам, качественному среднему специальному и высшему образованию, а также включению близлежащих населенных пунктов в красноярскую агломерацию.