Решетников рассказал, как планируют развивать туризм в России

В течение следующих 3 лет в России появится 10 тыс. новых гостиничных номеров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на отраслевой конференции.

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По словам министра, развитие туризма напрямую зависит от инфраструктуры, поэтому в стране активно строятся дороги, аэропорты и железнодорожные узлы, параллельно наращивая гостиничные мощности.

«За 2 года мы уже ввели 13 тыс. номеров, а к 2027 году добавим еще 10 тыс.», – подчеркнул Максим Решетников.

Одним из ключевых факторов роста стал расширенный механизм льготного кредитования, позволяющий инвесторам быстрее запускать новые объекты размещения.

Министр напомнил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» к 2030 году планируется увеличить внутренний турпоток до 140 млн поездок – почти в 1,6 раза по сравнению с текущими 90 млн.

«Туризм – стратегическое направление для экономики. По поручению президента мы работаем над тем, чтобы его вклад в ВВП достиг 5% через 5 лет», – заключил глава Минэкономразвития.

Нацпроект, запущенный в 2021 году, в 2024-м был продлен и получил обновленное название. Его реализация должна укрепить позиции России как привлекательного направления для внутренних и международных путешественников.