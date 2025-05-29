Тарбаев: возвращения туристического кешбэка в 2026 году ждать не стоит

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Власти не планируют возвращаться к программе туристического кешбэка в 2026 году. Такого формата, который был в России еще 5 лет назад, ожидать не стоит. Однако депутаты могут адаптировать его механизмы для поддержки отдельных категорий граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В Госдуме ответили, ждать ли возвращения туристического кешбэка в 2026 году
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«Не стоит ожидать, что программа возобновится в прежнем формате», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, частичный возврат средств за путевки может сохраниться для льготных групп, таких как дети, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

«Мы рассматриваем варианты поддержки детского, инклюзивного и семейного туризма», – уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают возрождение детского туристического кешбэка, но в обновленном формате. Если раньше компенсации получали непосредственно родители, то теперь возможна адресная помощь самим лагерям, пояснила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Напомним, программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году как антикризисная мера во время пандемии COVID-19. Она позволяла россиянам вернуть часть стоимости путевок по стране и просуществовала до конца 2022 года.

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