В Госдуме ответили, ждать ли возвращения туристического кешбэка в 2026 году

Власти не планируют возвращаться к программе туристического кешбэка в 2026 году. Такого формата, который был в России еще 5 лет назад, ожидать не стоит. Однако депутаты могут адаптировать его механизмы для поддержки отдельных категорий граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«Не стоит ожидать, что программа возобновится в прежнем формате», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, частичный возврат средств за путевки может сохраниться для льготных групп, таких как дети, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

«Мы рассматриваем варианты поддержки детского, инклюзивного и семейного туризма», – уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают возрождение детского туристического кешбэка, но в обновленном формате. Если раньше компенсации получали непосредственно родители, то теперь возможна адресная помощь самим лагерям, пояснила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Напомним, программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году как антикризисная мера во время пандемии COVID-19. Она позволяла россиянам вернуть часть стоимости путевок по стране и просуществовала до конца 2022 года.