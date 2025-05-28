Зарубежные туристы стали чаще посещать Москву

Столица России продолжает привлекать туристов со всего мира. Только сначала мая, несмотря на «нелетную» прохладную погоду первой половины месяца, число зарубежных гостей выросло на 39%, а российских — на 11%.

Наибольший интерес туристов отмечен к Арбату, Никольской и другим центральным улицам столицы. В сердце Москвы гуляли гости из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Также среди активных внутренних туристов оказались жители Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. А вот среди представителей иностранных государств в Москву приехало больше всего визитеров из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними идут гости из Турции и Казахстана.

Самой оживлённой по числу туристов остается Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку, а также входящая в список старейших улиц столицы. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица, связанная с творчеством Пушкина, Булгакова и других легендарных поэтов, писателей и музыкантов.

В тройку вошел и Столешников переулок, «модная» улица с бутиками и шоурумами зарубежных и российских брендов, арт-пространствами и дорогими отелями.

Компания «МегаФон» поддержала растущий интерес туристов к Москве, модернизировав сеть на Старом Арбате. Работы затронули базовые станции, работающие вдоль всей пешеходной улицы. Благодаря обновлению технологий, скорость мобильного интернета здесь выросла на 19%, достигнув максимального показателя в 585 Мбит/с.