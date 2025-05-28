Турагенты предложили туроператорам упразднить топливные сборы

Редакция TourDom.ru получила резолюцию, которую представители турагентств подготовили по итогам обсуждения с туроператорами на загородной конференции Tourdom Camp (18–20 мая). Ключевым пунктом стало предложение упразднить понятие «топливные сборы» и дать возможность туристам бронировать турпакеты без доплат за рейсы. Кроме того, в перечень вошли и другие рекомендации по актуальным для розницы проблемам. Мы приводим текст резолюции полностью.

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Резолюция по итогам круглого стола в рамках Tourdom Camp 2025

Тема: «Экономика турбизнеса. Сокращение комиссии – приговор или...?»

Участники круглого стола, обсудив ключевые аспекты партнерских отношений между турагентствами и туроператорами в продолжение дискуссии, состоявшейся 19 мая 2025 года в рамках Tourdom Camp 2025 с целью повышения средней эффективной комиссии без ущерба ценовой политике туроператоров, пришли к единому мнению о необходимости:

упразднить понятие «топливные сборы», включив в ассортимент базовый турпакет без доплат за рейсы и других скрытых платежей; доплаты за авиарейсы, превышающие стоимость базового пакета, перевести в комиссионный формат, обеспечив прозрачность ценообразования и стимулируя активность агентств в продажах; все дополнительные услуги (экскурсии, страховки, трансферы и др.) перевести на комиссионную основу, а также упростить интерфейсы бронирования дополнительных услуг для удобства агентств и увеличения объема их продаж; туроператорам оптимизировать взаимодействие в кризисных ситуациях (на примере чрезвычайных происшествий в майские праздники 2025 года), внедрив четкие регламенты и оперативные каналы связи, опираясь на лучшие рыночные практики.

Рекомендации:

туроператорам: пересмотреть комиссионную политику в пользу более гибких и мотивирующих агентства условий. Первым шагом в этом направлении должно стать выполнение вышеперечисленных решений;

турагентствам: активнее предоставлять обратную связь по востребованным продуктам и сложностям в работе с операторами, увеличивать глубину продаж и активнее бронировать дополнительные услуги.

Документ акцентирует внимание на взаимовыгодном партнерстве, повышении доходности агентств и туроператоров, системных изменениях в отрасли.

Участники круглого стола поручают организационному комитету Tourdom Camp:

подвести итоги выполнения решений на следующем съезде – Tourdom Camp 2026.

Принято единогласно.

Модераторы круглого стола: Екатерина Бежанова (Onlinetours), Иван Бубляев (OneTouch & Tavel).

Tourdom Camp, 20 мая 2025 года.