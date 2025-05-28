Купаться в Иртыше нельзя: чем заняться на пляже

Речная вода опасна для омичей. Но если всё же хочется пляжного отдыха, есть несколько идей, чем заняться на берегу.

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В это воскресенье, 1 июня, откроются муниципальные пляжи. К этой дате не только наладится погода, но и завершится подготовка прибрежных территорий. В этом году будут работать только четыре пляжа, за которые отвечает мэрия: "Советский", "Кировский", "Центральный-1" и "Центральный-2". Сейчас туда завозится и рыхлится песок, очищается и береговая линия, и речное дно: водолазные работы по уборке проводятся на глубине до двух метров.

Специалисты уже исследовали пробы речной воды и вынесли своё решение. В Иртыше купаться нельзя, так как он не отвечает санитарным нормам. Такая ситуация складывается каждое лето на протяжении почти двух десятков лет. Последний раз санврачи выдавали положительное заключение в конце 00-х.

- Вода в этом году не будет пригодна для купания, поэтому рекреационные зоны предназначены для загара, игр и активного отдыха на берегу. Для удобства горожан установят малые архитектурные формы (МАФы) и обозначат разметку, чтобы отдыхающие не выходили за границы оборудованных зон, - сообщили в пресс-центре мэрии Омска.

Также пляжи оборудуют кабинами для переодевания, контейнерами для мусора, урнами, биотуалетами и спасательными пунктами. Будут работать фонтанчики с питьевой водой и устройства для мытья ног.

Не у всех есть возможность отправиться этим летом в места, где купаться всё-таки можно. Поэтому их спасают городские пляжи. Это место не только для загара, но и для других возможностей хорошо провести время. За идеями мы обратились к нейросетям, которые предложили несколько интересных вариантов. Приводим их ниже.

1. Активный отдых

Игры на песке - волейбол, бадминтон, фрисби, футбол.

Постройте замок из песка или целый город - отличное занятие для компании или детей.

Настольные игры - карты, дженга, мафия или даже мини-гольф с подручными предметами.

Долгая прогулка вдоль берега - собирайте ракушки, камешки или просто наслаждайтесь видом.

2. Творчество и расслабление

Чтение книги - пляж идеален для этого!

Рисование на песке - палочкой или руками, можно устроить конкурс.

Фотосессия - красивые кадры на фоне воды и заката.

Музыка и подкасты - возьмите колонку (не громко!) или наушники.

3. Еда и напитки

Пикник - фрукты, сэндвичи, прохладительные напитки.

Мороженое или коктейль - если есть пляжные кафе.

Барбекю - если разрешено, можно пожарить шашлык или сосиски (редакция напоминает, что в регионе действует противопожарный режим, разводить открытый огонь запрещено!).

4. Спорт и йога

Йога или медитация - звуки волн помогут расслабиться.

Тренировка - пробежка, отжимания, планка на песке.

Рыбалка - если есть возможность и снасти.

5. Развлечения для детей

Запуск воздушного змея - если ветрено.

Поиск "сокровищ" - спрячьте монетки или ракушки для поиска.

Теневой театр - если есть зонт или простыня.

Кроме пляжей, летом отдохнуть можно у открытых бассейнов. В Омске они обычно открываются к концу мая. Полный список зон отдыха с бассейнами, лежаками и активностями (вроде вейкборда и аквапарка) ищите в этом материале. А нейросети также подсказывают варианты, как этим летом обойтись без горячей воды, ведь ежегодное коммунальное испытание уже началось в Омске.